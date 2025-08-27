ÇÑÀü, ºÎ»ê¼­ ¡®Á÷·ù¡¯ Áß½É Â÷¼¼´ë Àü·Â¸Á °ø°³

½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

ÀÔ·Â:2025-08-27 16:52
26~28ÀÏ ¡®DC ½´ÆÛ À§Å©¡¯ °³ÃÖ
±Û·Î¹ú ¿¬´ë µî °¡¼ÓÈ­ÇÏ±â·Î


ÇÑ±¹Àü·ÂÀÌ Á÷·ù(DC)¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ Â÷¼¼´ë Àü·Â¸Á Ã»»çÁøÀ» °ø°³ÇÑ´Ù. ÇÑÀüÀº ºÎ»ê º¤½ºÄÚ¿¡¼­ Áö³­ 26ÀÏºÎÅÍ ¿À´Â 28ÀÏ±îÁö »çÈê°£ ¡®DC ½´ÆÛ À§Å©¡¯¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.

DC´Â ±âÁ¸ Àü·Â¸Á ±¸Ãà ¹æ½ÄÀÌ¾ú´ø ±³·ù(AC)º¸´Ù È¿À²ÀÌ 10%°¡·® ³ô´Ù. ±×¸¸Å­ ´ë±Ô¸ð Àü·Â ¼ö¿ä¿¡ ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °Ô Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. ÀÎ°øÁö´É(AI) µîÀÇ È®´ë·Î Àü·Â ¼ö¿ä°¡ ±ÞÁõÇÒ¼ö·Ï DC¸¦ È°¿ëÇÑ Àü·Â¸ÁÀ¸·Î ÀüÈ¯ÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù´Â °Ô ÇÑÀüÀÇ ÆÇ´ÜÀÌ´Ù.

ÇÑÀüÀº ÀÌ¹ø Çà»ç ±â°£ µ¿¾È ¸ðµÎ 4°³ÀÇ ¼¼¼ÇÀ» ÁØºñÇß´Ù. µÑÂ° ³¯ÀÎ ÀÌ³¯¿¡´Â ¼¼°è ÃÖÃÊ DC ±â¼ú Áý¾àÇü Á¦·Î ¿¡³ÊÁö ºôµùÀÎ ÇÑÀü °æ±âº»ºÎ »ç¿Á ±¸Ãà °èÈ¹À» ¼Ò°³Çß´Ù. ÇØ´ç »ç¿ÁÀº 2028³â Âø°øÇØ 2030³â ÁØ°øÀÌ ¸ñÇ¥´Ù. ¸¶Áö¸· ³¯¿¡´Â ¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾ç°æÁ¦Çù·ÂÃ¼(APEC) ¿¡³ÊÁö Àå°üÈ¸ÀÇ¿¡¼­ ¡®DC ºñÀü¡¯À» ¹ßÇ¥ÇÏ°í ±Û·Î¹ú ¿¬´ë ¹× Çù·Â È®´ë¸¦ Á¦¾ÈÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¹®ÀÏÁÖ ÇÑÀü ±â¼úÇõ½Åº»ºÎÀåÀº ¡°±Û·Î¹ú Çù·Â °­È­¿Í ÇÔ²² ±â¼ú »ç¾÷È­¸¦ °¡¼ÓÈ­ÇØ DC°¡ ¿¡³ÊÁö ÀüÈ¯ ÇÙ½É ÀÎÇÁ¶ó°¡ µÇµµ·Ï ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¼¼Á¾=½ÅÁØ¼· ±âÀÚ sman321@kmib.co.kr

