ºÎ»ê½Ã, ¡®2028 ¼¼°èµðÀÚÀÎ¼öµµ¡¯ 6´ë ÃßÁø °úÁ¦ ¹ßÇ¥
Àü ±¸¡¤±º µðÀÚÀÎ Àü´ãÁ¶Á÷ ½Å¼³ ÃßÁø
µµ½ÃÀç»ý¡¤±³Åë µî »çÈ¸¹®Á¦ ÇØ°á È®´ë
ºÎ»ê¿ª¡¤´Ù´ëÆ÷ Ç°°Ý ÀÖ´Â °Å¸® Á¶¼º
ºÎ»ê½Ã°¡ ¡®2028 ¼¼°èµðÀÚÀÎ¼öµµ(WDC)¡¯¸¦ ÁØºñÇÏ±â À§ÇÑ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÃßÁø °èÈ¹À» ³»³ù´Ù.
ºÎ»ê½Ã´Â 27ÀÏ °í·ÁÁ¦° Kiswire Center ¿ÍÀÌ¾î¹ÂÁö¾ö¿¡¼ ¿¸° Á¦7Â÷ ½Ã¹ÎÇàº¹ ºÎ»êÈ¸ÀÇ¿¡¼ ¡®µðÀÚÀÎÀ¸·Î ¸¸µå´Â ¹Ì·¡, 2028 ¼¼°èµðÀÚÀÎ¼öµµ ºÎ»ê¡¯À» ÁÖÁ¦·Î 6´ë ½ÇÃµ °úÁ¦¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
½Ã´Â ¼¼°èµðÀÚÀÎ¼öµµÀÇ ºñÀüÀ» ¡ã¼¼°è°¡ ¸ÕÀú Ã£´Â ±Û·Î¹ú µðÀÚÀÎ ¹®È¡¤°ü±¤µµ½Ã ¡ãµµÀü°ú Çõ½ÅÀÇ µðÀÚÀÎ µµ½Ã ¡ã»ê¾÷ Çõ½ÅÀ» °ßÀÎÇÏ´Â ¼±µµ µµ½Ã·Î Á¦½ÃÇÏ°í, ÀÌ¸¦ ±¸Ã¼ÈÇÒ °úÁ¦¸¦ ´Ü°èÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÑ´Ù.
¿ì¼± 16°³ ±¸¡¤±º¿¡ µðÀÚÀÎ Àü´ã Á¶Á÷À» ½Å¼³ÇÏ°í »ç¾÷ ÃßÁø¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀÎ¼¾Æ¼ºê¸¦ Áö¿øÇÑ´Ù. ¶Ç µµ½ÃÀç»ý, ±³Åë¡¤È¯°æ µî º¹ÇÕÀûÀÎ µµ½Ã ¹®Á¦ ÇØ°á¿¡ µðÀÚÀÎÀ» Á¢¸ñÇØ ½Ã¹ÎÀÇ »îÀÇ ÁúÀ» ³ôÀÌ´Â ÇÑÆí, ¹üÁË¿¹¹æµðÀÚÀÎ(CPTED), À¯´Ï¹ö¼³ µðÀÚÀÎ µî »ýÈ°¹ÐÂøÇü ¼ºñ½º µðÀÚÀÎ »ç¾÷À» È®´ëÇÑ´Ù.
½Ã¹ÎÀÌ Á÷Á¢ Âü¿©ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥µµ °ÈµÈ´Ù. Áö¿ª ¹®Á¦ ÇØ°á¿¡ ½Ã¹ÎÀÌ ÁÖÃ¼·Î ³ª¼³ ¼ö ÀÖ´Â °ø°øµðÀÚÀÎ ½Ã¹ÎÂü¿© ¸ðµ¨À» ¹ß±¼¡¤¿î¿µÇÏ°í, ÁÖ¿ä °ü¹® Áö¿ªÀÎ ºÎ»ê¿ª¡¤»ç»ó¿ª°ú ´Ù´ëÆ÷ ÇØ¼ö¿åÀå ÀÏ¿øÀº ¼¼°èÀû µðÀÚÀÌ³Ê¿Í Çù¾÷ÇØ µ¶Ã¢Àû °Å¸® µðÀÚÀÎ°ú ±Û·Î¹ú ¾ß°£ °æ°ü ¸í¼Ò·Î Á¶¼ºÇÑ´Ù.
±¹Á¦ ¹«´ë¿ÍÀÇ ¿¬°èµµ º»°ÝÈÇÑ´Ù. ±¹Á¦ µðÀÚÀÎ µµ½Ã¿ÍÀÇ Çù·Â ³×Æ®¿öÅ©¸¦ °ÈÇÏ°í Àü½ÃÈ¸¡¤ÄÜÆÛ·±½º¡¤±³·ù ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ ºÎ»êÀ» ±Û·Î¹ú µðÀÚÀÎ Çãºê·Î Å°¿î´Ù´Â Àü·«ÀÌ´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² ºÎ»ê Áß½ÉÀÇ ÅëÇÕ µðÀÚÀÎ ½ÇÇà ÇÃ·§ÆûÀ» ±¸ÃàÇØ °ÇÃà¡¤¹®È µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿Í À¶ÇÕÀ» ÃËÁøÇÏ°í ¿Â¶óÀÎ ÇÃ·§ÆûÀ» ÅëÇØ ¼¼°è ½Ã¹Î°ú ¼ÒÅëÇÏ´Â ±â¹Ýµµ ¸¶·ÃÇÑ´Ù.
ÀÌ³¯ È¸ÀÇ¿¡´Â ¹ÚÇüÁØ ½ÃÀå°ú ½ÃÀÇÈ¸, ±¸Ã»Àå, Àü¹®°¡, ½Ã¹Î µî 70¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇßÀ¸¸ç, 16°³ Àü ±¸¡¤±ºÀÌ ½Ã Á¤Ã¥¿¡ ÁöÁö¿Í Çù·Â ÀÇ»ç¸¦ ¹àÇû´Ù.
¹Ú ½ÃÀåÀº ¡°¼¼°èµðÀÚÀÎ¼öµµ ÁöÁ¤Àº ½Ã¹Î ¸ðµÎ°¡ ÇÔ²² ÀÌ·ï³½ ¼º°úÀÌÀÚ ºÎ»êÀÌ ±Û·Î¹ú µðÀÚÀÎ Çãºê·Î µµ¾àÇÏ´Â ÀüÈ¯Á¡¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ½Ã¹Î°ú ÇÔ²² µµ½ÃÀÇ ¹Ì·¡¸¦ µðÀÚÀÎÇÏ°í »îÀÇ ÁúÀ» ³ô¿© ¡®´Ù½Ã ÅÂ¾î³ªµµ »ì°í ½ÍÀº µµ½Ã ºÎ»ê¡¯À» ¸¸µé¾î ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ºÎ»ê=À±ÀÏ¼± ±âÀÚ news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr)
