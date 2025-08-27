T1 2024 ¿ùÁî ¿ì½Â ½ºÅ² °ø°³¡¦³»´Þ 11ÀÏ Á¤½Ä Ãâ½Ã
T1ÀÇ 2024 LoL ¿ùµå Ã¨ÇÇ¾ð½Ê ¿ì½Â ½ºÅ²ÀÌ °ø°³µÆ´Ù.
¶óÀÌ¾ù °ÔÀÓÁî´Â T1ÀÇ 2024 ¿ùÁî ¿ì½Â ±â³ä ½ºÅ²ÀÇ ¼Ò°³ ¿µ»óÀ» 27ÀÏ À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇØ °ø°³ÇÏ°í, ÀÌ³¯ºÎÅÍ PBE ¼¹ö¿¡¼ T1ÀÇ ¿ì½Â ½ºÅ²À» Ã¼ÇèÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ½ºÅ²ÀÇ Á¤½Ä Ãâ½ÃÀÏÀº ³»´Þ 11ÀÏÀÌ´Ù.
¿ùÁî ¿ì½Â ½ºÅ²Àº Áö³ÇØ ´ëÈ¸ ¿ì½ÂÆÀ ¼±¼öµé¿¡°Ô¸¸ ÁÖ¾îÁö´Â ¿µ±¤ÀÌ´Ù. ¡®ÄÉ¸®¾Æ¡¯ ·ù¹Î¼®°ú ¡®Á¦¿ì½º¡¯ ÃÖ¿ìÁ¦´Â 8°¿¡¼ °ñ¶ú´ø ÆÄÀÌÅ©¿Í ³ª¸£, ¡®¿À³Ê¡¯ ¹®ÇöÁØ°ú ¡®±¸¸¶À¯½Ã¡¯ ÀÌ¹ÎÇüÀº 4°¿¡¼ ¼±ÅÃÇß´ø ¹ÙÀÌ, ¹Ù·ç½º·Î ½ºÅ²À» ¸¸µé¾ú´Ù. ¡®ÆäÀÌÄ¿¡¯ ÀÌ»óÇõÀº °á½ÂÀü¿¡¼ °ñ¶ú´ø ¿ä³×¸¦, °á½ÂÀü MVP¿¡°Ô¸¸ ÁÖ¾îÁö´Â ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ½ºÅ² Á¦ÀÛ Ã¨ÇÇ¾ðÀ¸·Î´Â »çÀÏ·¯½º¸¦ ¼±ÅÃÇß´Ù.
À±¹Î¼· ±âÀÚ flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç