[¼Óº¸] ±Ç¼ºµ¿, Æ¯°Ë ÇÇÀÇÀÚ Á¶»ç Ãâ¼®¡¦¡°¾ø´Â ÁË ¸¸µé ¼ö ¾ø¾î¡±
±Ç¼ºµ¿ ±¹¹ÎÀÇÈû ÀÇ¿øÀÌ Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â ÇÇÀÇÀÚ ½ÅºÐÀ¸·Î 27ÀÏ ¹ÎÁß±â Æ¯º°°Ë»çÆÀ¿¡ Ãâ¼®Çß´Ù.
±Ç ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 10½Ã Á¶»ç¸¦ À§ÇØ Á¾·Î±¸ KT±¤È¹®ºôµù ¿þ½ºÆ®¿¡ ¸¶·ÃµÈ Æ¯°ËÆÀ »ç¹«½Ç¿¡ Ãâ¼®Çß´Ù.
±×´Â ÃëÀçÁø¿¡ ¡°Æ¯°Ë ÃøÀÌ Á¦±âÇÑ °¢Á¾ ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ Àú´Â °á¹éÇÏ´Ù. ±×·¸±â ¶§¹®¿¡ ´ç´çÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°Æ¯°ËÀº ¼ö»ç ±â¹Ð ³»¿ëÀ» Æ¯Á¤ ¾ð·Ð°ú °áÅ¹ÇØ °è¼Ó Èê¸®¸é¼ ÇÇÀÇ»ç½ÇÀ» °øÇ¥ÇÏ°í ÀÖÀ» »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÀúÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼ÕÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°Æ¯°ËÀÌ ¹«¸®¼ö¸¦ ¾´´Ù ÇÑµé ¾ø´Â ÁË¸¦ ¸¸µé ¼ö ¾ø°í, ´ëÇÑ¹Î±¹ ¹ÎÁÖÁÖÀÇ¿Í ¾ß´çÀÎ ±¹¹ÎÀÇÈûÀÇ »Ñ¸®¸¦ »ÌÀ» ¼ø ¾øÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°°¡¼ ÀÖ´Â ±×´ë·Î ¼Ò¸íÇÏ°í Á¦ ´ç´çÇÔÀ» ÀÔÁõÇØ³»°Ú´Ù¡±°í Çß´Ù.
¡®ÅëÀÏ±³ ÃøÀ¸·ÎºÎÅÍ 1¾ï¿ø´ë Á¤Ä¡ÀÚ±ÝÀ» ¹ÞÀº »ç½ÇÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ´À³Ä¡¯´Â ÃëÀçÁø Áú¹®¿¡ ±×´Â ¡°ÅëÀÏ±³ °ü°èÀÚ·ÎºÎÅÍ ¾î¶°ÇÑ ±ÝÇ°À» ¼ö¼öÇÑ ¹Ù ¾ø´Ù¡±°í ´äÇß´Ù.
±Ç ÀÇ¿øÀº 2021~2024³â ÅëÀÏ±³ Àü ¼¼°èº»ºÎÀå À±¸ð¾¾(±¸¼Ó±â¼Ò)·ÎºÎÅÍ ÅëÀÏ±³ Çà»ç Áö¿ø µîÀ» ¿äÃ»¹ÞÀ¸¸ç ºÒ¹ý Á¤Ä¡ÀÚ±Ý 1¾ï¿øÀ» ¼ö¼öÇÑ ÇøÀÇ(Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý À§¹Ý)¸¦ ¹Þ´Â´Ù.
2022³â 2~3¿ù ÇÑÇÐÀÚ ÅëÀÏ±³ ÃÑÀç·ÎºÎÅÍ Çö±ÝÀÌ µç ¼îÇÎ¹éÀ» ¹Þ¾Æ °¬´Ù´Â ÀÇÈ¤µµ ¼ö»ç ´ë»óÀÌ´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº À±¾¾¿Í ¡®°ÇÁø¹ý»ç¡¯ Àü¼º¹è¾¾°¡ 2023³â 3¿ù Ä¡·¯Áø ±¹¹ÎÀÇÈû ´ç´ëÇ¥ ¼±°Å¿¡¼ ±Ç ÀÇ¿øÀ» ¹Ð±â À§ÇØ ÅëÀÏ±³ ±³ÀÎµéÀ» ´ë°Å ÀÔ´ç½ÃÄ×´Ù´Â ÀÇÈ¤µµ µé¿©´Ùº¸°í ÀÖ´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº Áö³´Þ 18ÀÏ ±Ç ÀÇ¿øÀÇ ÀÚÅÃ°ú ±¹È¸ ÀÇ¿ø½Ç, °¸ª Áö¿ª±¸ »ç¹«½Ç µîÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇØ ¹°ÁõÀ» È®º¸Çß´Ù.
¶Ç ±¹¹ÎÀÇÈû ´ç¿ø¸íºÎ¸¦ È®º¸ÇÏ±â À§ÇØ ´ç»ç ¾Ð¼ö¼ö»öÀ» ½ÃµµÇßÀ¸³ª ´ç ÃøÀÇ ¹Ý¹ß·Î ºÒ¹ßµÆ´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº ÀÌ³¯ Á¶»ç¸¦ Åä´ë·Î ±Ç ÀÇ¿øÀ» Ãß°¡ ¼ÒÈ¯ÇÒÁö, °ð¹Ù·Î ½Åº´ È®º¸¸¦ À§ÇØ ±¸¼Ó¿µÀåÀ» Ã»±¸ÇÒÁö °áÁ¤ÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 10½Ã Æ¯°ËÆÀÀº ¡®Áý»ç °ÔÀÌÆ®¡¯¿Í °ü·ÃÇØ Á¶¿µÅ¹ IMS´ëÇ¥µµ ÇÇÀÇÀÚ ½ÅºÐÀ¸·Î ¼ÒÈ¯Çß´Ù. Áö³ 2ÀÏ°ú 20ÀÏ¿¡ ÀÌ¾î ¼¼ ¹øÂ° Á¶»ç´Ù.
Áý»ç °ÔÀÌÆ®´Â ±è°ÇÈñ ¿©»ç ÀÏ°¡ÀÇ Áý»ç·Î ¾Ë·ÁÁø ±è¿¹¼º¾¾°¡ ¼³¸³¿¡ Âü¿©ÇÏ°í ÁöºÐ±îÁö °¡Áø IMS¸ðºô¸®Æ¼°¡ 2023³â Ä«Ä«¿À¸ðºô¸®Æ¼, ½ÅÇÑÀºÇà µîÀ¸·ÎºÎÅÍ 184¾ï¿øÀ» ºÎ´çÇÏ°Ô ÅõÀÚ¹Þ¾Ò´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº Á¶ ´ëÇ¥¿¡°Ô IMS¸ðºô¸®Æ¼ÀÇ ÅõÀÚ À¯Ä¡ °æÀ§¸¦ Ä³¹°À» Àü¸ÁÀÌ´Ù.
±¸Á¤ÇÏ ±âÀÚ goo@kmib.co.kr
