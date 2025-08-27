¸¶½ºÅÍ½º, ÀÏº» µî 6°³±¹ ³»¼Å³Î Å¸ÀÌÆ² ´ëÈ¸ ¿ì½ÂÀÚ ÃâÀü±Ç ºÎ¿©
½ºÄÚÆ²·£µå, ½ºÆäÀÎ, ÀÏº», È«Äá, ³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°øÈ±¹, È£ÁÖ 6°³ ³ª¶ó ³»¼Å³Î Å¸ÀÌÆ² °ñÇÁ´ëÈ¸ ¿ì½ÂÀÚ´Â ¸¶½ºÅÍ½º¿Í µð¿ÀÇÂ ÃâÀü±ÇÀ» ¹Þ´Â´Ù. ÇÑ±¹¿ÀÇÂ ¿ì½ÂÀÚ´Â Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¸¶½ºÅÍ½º¸¦ ÁÖÃÖÇÏ´Â ¿À°Å½ºÅ¸ ³»¼Å³Î °ñÇÁÅ¬·´°ú µð¿ÀÇÂÀ» ÁÖ°üÇÏ´Â R&A´Â 27ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) °øµ¿À¸·Î ¹ßÇ¥ÇÑ ¼º¸íÀ» ÅëÇØ 6°³±¹ ³»¼Å³Î Å¸ÀÌÆ² ´ëÈ¸ ¿ì½ÂÀÚ¿¡°Ô ÃâÀü±ÇÀ» ºÎ¿©ÇÏ´Â µî ³»³â ÃâÀü±Ç º¯°æ¾ÈÀ» È®Á¤Çß´Ù.
ÀÌ¹ø ÃâÀü±Ç º¯°æ¾ÈÀÇ °ñÀÚ´Â 6°³±¹ ³»¼Å³Î Å¸ÀÌÆ² ´ëÈ¸ ¿ì½ÂÀÚ¿¡°Ô ¸¶½ºÅÍ½º ÀÚµ¿ ÃâÀü±ÇÀ» ºÎ¿©ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù.
¿À°Å½ºÅ¸ÀÇ ÇÁ·¹µå ¸®µé¸® È¸ÀåÀº ¡°¸¶½ºÅÍ½º´Â ¿À·¡ÀüºÎÅÍ ±¹Á¦ÀûÀÎ ´ëÇ¥¼ºÀ» È®º¸ÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù´Â Á¡À» ÀÎ½ÄÇØ ¿Ô´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¹ø º¯°æ¾ÈÀº ¿ª»ç ±íÀº ³»¼Å³Î Å¸ÀÌÆ² ´ëÈ¸¿¡¼ Á¤»ó¿¡ ¿À¸¥ ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ¼±¼öµéÀ» ÀÎÁ¤ÇÑ´Ù´Â ÀÇ¹Ì¡±¶ó°í ±× ¹è°æÀ» ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ´Â R&A°¡ 2013³âºÎÅÍ °¢±¹ ³»¼Å³Î Å¸ÀÌÆ² ´ëÈ¸ ¿ì½ÂÀÚ¸¦ µð¿ÀÇÂ¿¡ ÃâÀüÇÏµµ·Ï ÇÑ Á¦µµ¸¦ ¸¶½ºÅÍ½º°¡ ¹Þ¾ÆµéÀÎ ¼ÀÀÌ´Ù. ¸¶½ºÅÍ½º´Â ±×µ¿¾È ¹Ì±¹ÇÁ·Î°ñÇÁ(PGA) Åõ¾î ´ëÈ¸ ¿ì½ÂÀÚ¿¡°Ô¸¸ ÃâÀü±ÇÀ» ºÎ¿©Çß´Ù.
´ë½Å ¸¶½ºÅÍ½º´Â Á¤»ó±Þ ¼±¼öµéÀÌ °ÅÀÇ ÃâÀüÇÏÁö ¾Ê´Â PGAÅõ¾î ¡®°¡À» ½Ã¸®Áî¡¯ ´ëÈ¸ ¿ì½ÂÀÚ¿¡°Ô´Â ¸¶½ºÅÍ½º ÃâÀü±ÇÀ» ÁÖÁö ¾Ê±â·Î Çß´Ù.
ÇÑÆí ¸¶½ºÅÍ½º ÀÚµ¿ ÃâÀü±Ç¿¡ ÇÑ±¹ ¿ÀÇÂÀÌ ºüÁø °ÍÀº ±¹³» ¼±¼öµé·Î¼´Â ¾Æ½¬¿î ´ë¸ñÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ°ñÇÁÇùÈ¸¿Í ÇÑ±¹ÇÁ·Î°ñÇÁÇùÈ¸ÀÇ ´ë¿Ü Çù»ó·Â ºÎÀç¿¡ ´ëÇÑ ºñÆÇ ¿©·ÐÀÌ ºñµîÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿©±â¿¡ ±âÁ¸ 2ÀåÀÌ¾ú´ø µð¿ÀÇÂ ÃâÀü±Çµµ ÇÑ ÀåÀ¸·Î ÁÙ¾ú´Ù.
Á¤´ë±Õ °ñÇÁ¼±ÀÓ±âÀÚ golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
