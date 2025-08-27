[¿©±ä ¾îµð] ³«µ¿° ¹°±æ À§ ¼±ºñÀÇ Ç³·ù ¡®¼±À¯ÁÙºÒ³îÀÌ¡¯
°æºÏ ¾Èµ¿½Ã Ç³Ãµ¸é ÇÏÈ¸(ùÁüÞ)¸¶À»Àº ¡®S¡¯ÀÚÇüÀ¸·Î Èå¸£´Â ³«µ¿°ÀÇ ¹°±ÁÀÌ ´ö¿¡ ÀÌ¸§À» ¾ò¾ú´Ù. Ç³»ê ·ù¾¾ Áý¾ÈÀÌ 600¿© ³âÀ» ÀÌ¾î¿À¸é¼ ¿øÇü ±×´ë·Î ³²¾Æ ÀÖ´Â Á¶¼±½Ã´ë °ÇÃà¹®È ´öºÐ¿¡ 2010³â À¯³×½ºÄÚ ¼¼°è¹®ÈÀ¯»êÀ¸·Î µîÀçµÆ´Ù. °í ¿¤¸®ÀÚº£½º 2¼¼ ¿µ±¹ ¿©¿ÕÀÌ 1999³â ¹æ¹®ÇÑ °÷ÀÌ¸ç 20³âÀÌ Áö³ µÚ ±× ¾Æµé ¾Øµå·ç ¿ÕÀÚ°¡ Ã£Àº °÷ÀÌ´Ù.
¸¶À» ° ¿·¿¡ ¼Ò³ª¹« 1¸¸ ±×·ç·Î ÀÌ·ïÁø ¸¸¼ÛÁ¤ ½£ ¾Õ ³«µ¿° °Ç³Ê¿¡ ±â¾ÏÀýº® ºÎ¿ë´ë°¡ Àý°æÀÌ´Ù. ÀÌ°÷Àº ÇÏÈ¸¼±À¯ÁÙºÒ³îÀÌ·Î À¯¸íÇÏ´Ù. ¾ç¹ÝµéÀÇ ¹î³îÀÌÀÎ ¡®¼±À¯¡¯¿Í °À¸·Î º°ºûÀÌ ½ñ¾ÆÁö´Â µíÇÑ ¡®ÁÙºÒ¡¯, °¹° À§ ¡®´Þ°¿ºÒ¡¯¿¡ ¡®³«È¡¯±îÁö °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ³ôÀÌ 70m°¡ ³Ñ´Â ºÎ¿ë´ë¿¡¼ ±× ¹ØÀ» Èå¸£´Â ÈÃµ(ü£ô¹¡¤È»ê¿¡¼ ÀÌ¸§À» µý ³«µ¿°ÀÇ º°Äª)°ú ¹é»çÀåÀ» °Ç³Ê ¸¸¼ÛÁ¤ ¼Ò³ª¹« ½£±îÁö 230m ÁÙ ´Ù¼¸ °³¸¦ °Ç´Ù. ±× ÁÙ¿¡ »Í³ª¹« ½¡ ¹× ¼Ò³ª¹« ²®Áú ½¡ÀÇ °¡·ç¿Í ¾¦ ½ÉÁö¸¦ Ã¢È£Áö·Î ¸ÅµìÁöÀº ½¡°¡·ç ºÀÁö ¼ö¹é °³¸¦ ¸Å´Þ¾Æ ºÒÀ» ºÙÀÎ´Ù. °øÁß¿¡¼ ÀºÀºÇÏ°Ô ÅÍÁö´Â ÀÛÀº ºÒ²ÉµéÀÌ °¹° À§·Î ºñÃ³·³ ½ñ¾ÆÁ® ³»¸®¸ç ¹ãÇÏ´ÃÀ» È·ÁÇÏ°Ô ¼ö³õ´Â´Ù.
ÀÌ¾î ´Þ°¿ ²®µ¥±â ¾È¿¡ µé±â¸§À» º×°í ½ÉÁö¸¦ ³Ö¾î ºÒÀ» ºÙÀÎ µÚ ÀÛÀº Ç¥ÁÖ¹Ú¿¡ ´ã°í Â¤À¸·Î ¸¸µç ¶Ì¸®¿¡ ¾ñ¾î °¹°¿¡ ¶ç¿ì´Â ¡®´Þ°¿ºÒ¡¯ÀÌ µîÀåÇÏ°í ±× ¼Ó¿¡¼ ¹è¸¦ Åº ¾ç¹ÝµéÀÌ ½Ã ÇÑ ¼ö¸¦ ÁöÀ» ¶§¸¶´Ù ºÎ¿ë´ë Á¤»ó¿¡¼ ¼Ò³ª¹« °¡Áö¸¦ ¹Àº ¡®¼Ú°©´Ü¡¯¿¡ ºÒÀ» ºÙ¿© Àýº® ¾Æ·¡·Î ¶³¾î¶ß¸®´Â ¡®³«È¡¯°¡ ÆîÃÄÁø´Ù.
µå¶ó¸¶ ¡®¾Ç±Í¡¯¿¡¼ ¼Ò°³µÅ ´õ¿í À¯¸íÇØÁø ¡®ÇÏÈ¸¼±À¯ÁÙºÒ³îÀÌ¡¯°¡ ¿À´Â 30ÀÏ ¿¸°´Ù. ÀÌ¾î 9¿ù 20ÀÏ, 9¿ù 27ÀÏ, 10¿ù 4ÀÏ, 10¿ù 25ÀÏ, 11¿ù 8ÀÏ °³ÃÖµÈ´Ù. ¿ÃÇØºÎÅÍ »çÀü¿¹¾àÁ¦°¡ µµÀÔµÅ ¡®°æºÏºÁ¾ßÁö¡¯ ´©¸®Áý ¶Ç´Â ¸ð¹ÙÀÏ ¾ÛÀ» ÅëÇØ ¹Ì¸® ½ÅÃ»ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. °ü¶÷·á´Â 1ÀÎ´ç 1¸¸¿ø, 24°³¿ù ÀÌÇÏ ¿µÀ¯¾Æ´Â ¹«·á´Ù.
±Û¡¤»çÁø=³²È£Ã¶ ¿©Çà¼±ÀÓ±âÀÚ hcnam@kmib.co.kr
