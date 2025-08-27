¹è¼ÒÇö ¡°Å¸ÀÌÆ² ¹æ¾î ÀÚ½ÅÀÖ´Ù¡±¡¦29ÀÏ °³¸· KG ·¹ÀÌµð½º ¿ÀÇÂ ÃâÀü
³ë½ÂÈñ¡¤ÀÌ¿¹¿ø µî°ú ¿ì½Â °æÀï ¿¹»ó
¹è¼ÒÇöÀÌ Ã¹ Å¸ÀÌÆ² ¹æ¾î¿¡ ¼¼ ¹øÂ°·Î µµÀüÇÑ´Ù.
¿À´Â 29ÀÏºÎÅÍ 31ÀÏ±îÁö »çÈê°£ °æ±â ¿ëÀÎ½Ã ½á´×Æ÷ÀÎÆ®CC(ÆÄ72)¿¡¼ ¿¸®´Â ÇÑ±¹¿©ÀÚÇÁ·Î°ñÇÁ(KLPGA)Åõ¾î KG ·¹ÀÌµð½º ¿ÀÇÂ(ÃÑ»ó±Ý 10¾ï¿ø)ÀÌ Ãâ°Ý ¹«´ë´Ù.
ÀÌ ´ëÈ¸´Â ÀÛ³â ¹è¼ÒÇö±îÁö 13Â÷·Ê ¿¸° ´ëÈ¸ ¸ðµÎ ¿ì½ÂÀÚ°¡ ´Ù¸£´Ù. µû¶ó¼ ´ëÈ¸ 2¿¬ÆÐ´Â ¸»ÇÒ °Íµµ ¾ø°í 2È¸ ¿ì½ÂÀÚµµ ¾ø´Ù. ¹è¼ÒÇöÀÌ ¿ì½ÂÇÏ¸é Ã¹ 2¿¬ÆÐ ¹× ´ëÈ¸ ´Ù½Â ÁÖÀÎ°øÀÌ µÈ´Ù.
¹è¼ÒÇöÀº Áö³ÇØ 3½ÂÀ» °ÅµÖ °øµ¿ ´Ù½Â¿ÕÀ» Â÷ÁöÇß´Ù. ÇÁ·Î µ¥ºß 13³âÂ°, 154¹øÂ° ÃâÀüÇÑ ´ëÈ¸ÀÎ E1 Ã¤¸®Æ¼ ¿ÀÇÂ¿¡¼ ±â´Ù·È´ø KLPGAÅõ¾î Ã¹ ¿ì½ÂÀ» ÀÌ·ï³½ µÚ ´õÇìºì ¸¶½ºÅÍÁî¿Í KG ·¹ÀÌµð½º ¿ÀÇÂ¿¡¼ ¿¬°ÅÇª ¿ì½ÂÇØ Ä¿¸®¾î ÇÏÀÌ ½ÃÁðÀ» º¸³Â´Ù.
¿ÃÇØµµ ºÐÀ§±â°¡ ³ª»ÚÁö´Â ¾ÊÁö¸¸ Áö³ 5¿ù°ú 7¿ù¿¡ ÀÖ¾ú´ø µÎ Â÷·Ê Å¸ÀÌÆ² ¹æ¾î ±âÈ¸´Â ¸ðµÎ »ì¸®Áö ¸øÇß´Ù. ´ë½Å Áö³ 3ÀÏ ³¡³ ¿À·Î¶ó¿ùµå ·¹ÀÌµð½º Ã¨ÇÇ¾ð½Ê¿¡¼ ½ÃÁð Ã¹ ½ÂÀ» °Åµ×´Ù. ±×¸®°í ±× ¿©¼¼¸¦ ¸ô¾Æ ÀÌ¹ø ´ëÈ¸ Å¸ÀÌÆ² ¹æ¾î¿¡ ³ª¼±´Ù.
¹è¼ÒÇöÀº ¡°KG ·¹ÀÌµð½º ¿ÀÇÂ¿¡¼´Â ¾ÆÁ÷ Å¸ÀÌÆ² ¹æ¾î¿¡ ¼º°øÇÏ°Å³ª 2½ÂÀ» ±â·ÏÇÑ ¼±¼ö°¡ ¾ø´Âµ¥, ÀÌ¹ø¿¡ ³»°¡ Ã³À½ ´Þ¼ºÇÏ¸é¼ ¿Ã ½ÃÁð ´Ù½Â¿¡µµ µµÀüÇÏ°Ú´Ù¡±°í °¢¿À¸¦ ´ÙÁ³´Ù.
±×´Â ÀÌ¾î ¡°Áö³ÇØ ¿¬Àå 3Â÷Àü ³¡¿¡ ¿ì½ÂÇÏ¸é¼ °øµ¿ ´Ù½Â¿Õ Å¸ÀÌÆ²±îÁö ¾ò°ÔµÅ °³ÀÎÀûÀ¸·Î ¾ÆÁÖ ¶æ±íÀº ´ëÈ¸¡±¶ó¸ç ¡°ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â ´ëÈ¸ÀÎ ¸¸Å ´õ ÁýÁßÇÏ°Ú´Ù¡±°í ÀÇÁö¸¦ ³»º¸¿´´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ´ëÇ×¸¶µéÀÌ ¸¸¸¸Ä¡ ¾Ê´Ù. ÀÌ¹ø ´ëÈ¸¿¡ ÇöÀç »ó±Ý°ú ´ë»ó Æ÷ÀÎÆ® 1À§¸¦ ´Þ¸®°í ÀÖ´Â È«Á¤¹ÎÀÌ ºÒÂüÇÏÁö¸¸ »ó±Ý ¼øÀ§ 2À§ ³ë½ÂÈñ, 3À§ ÀÌ¿¹¿øÀÌ °¢°¢ ½ÃÁð 2½Â°ú 4½ÂÀ» À§ÇØ ÃâÀüÇÑ´Ù.
ÃÖ±Ù ÃâÀüÇÑ 3°³ ´ëÈ¸¿¡¼ ¸ðµÎ ¡®Åé3¡¯¿¡ ÀÔ»óÇßÀ» Á¤µµ·Î »ó½Â¼¼¸¦ Å¸°í ÀÖ´Â ³ë½ÂÈñ´Â ¡°ÀÌ¹ø ´ëÈ¸ ¸ñÇ¥´Â ´ç¿¬È÷ ¿ì½Â¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÇÏ¹Ý±â¿¡ ¿¸° ´ëÈ¸¿¡¼ ¿ì½Â ¹®ÅÎ¿¡¼ ÀÚ²Ù ½Ç¼öÇØ¼ ½º½º·Î ±âÈ¸¸¦ ³¯·È´Ù. ÇöÀç ÄÁµð¼Çµµ ÁÁ±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ¹ø ´ëÈ¸¿¡¼´Â ¸Å ¼ø°£ Á» ´õ ÁýÁßÇØ ´õ ÁÁÀº °á°ú¸¦ ¾ò°Ú´Ù¡±°í ¿ì½ÂÀ» ÇâÇÑ Áý³äÀ» ³»º¸¿´´Ù.
ÀÌ¿¹¿øÀº ¡°ÇöÀç ÄÁµð¼Ç°ú ¼¦°¨Àº ÁÁ±â ¶§¹®¿¡ ÁýÁß·Â¸¸ Àß À¯ÁöÇÑ´Ù¸é ÁÁÀº °á°ú°¡ ±â´ëµÈ´Ù¡±¸ç ¡°KG ·¹ÀÌµð½º ¿ÀÇÂ¿¡¼´Â ¸Å³â ¼ºÀûÀÌ ÁÁ¾Ò´ø ¸¸Å ¿ÃÇØµµ ÁÁÀº ¼ºÀûÀ¸·Î ¸¶¹«¸® ÇÏ°í½Í´Ù¡±°í ¹Ù·¥À» ¹àÇû´Ù.
¿©±â¿¡ ½ÃÁð 2½ÂÀÇ ¹æ½Å½Ç°ú À¯ÇöÁ¶, ¡®ÀåÅ¸ÀÚ¡¯ ÀÌµ¿Àº µîÀÌ ÃâÀüÇØ ¿ì½Â °æÀï¿¡ ³ª¼±´Ù.
Á¤´ë±Õ °ñÇÁ¼±ÀÓ±âÀÚ golf5601@kmib.co.kr
