ÇØ¾ç »ý¹°·Î º¯½ÅÇÑ »ê¸®¿ÀÄ³¸¯ÅÍÁî¡¦ ·Ôµ¥¿ùµå ¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò, Æ¯º° Çù¾÷ ÁøÇà
·Ôµ¥¿ùµå ¾ÆÄí¾Æ¸®¿òÀÌ ±Í¿©¿î ÇØ¾ç»ý¹°·Î º¯½ÅÇÑ »ê¸®¿ÀÄ³¸¯ÅÍÁî¸¦ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Â Æ¯º° Çù¾÷ ÀÌº¥Æ®¸¦ ´ÙÀ½´Þ 5ÀÏºÎÅÍ 11¿ù 30ÀÏ±îÁö °³ÃÖÇÑ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌº¥Æ® ±â°£ µ¿¾È ·Ôµ¥¿ùµå ¾ÆÄí¾Æ¸®¿òÀº »ó¾î·Î º¯½ÅÇÑ ¡®ÇÑ±³µ¿¡¯ÀÌ ´Ù¸¥ »ê¸®¿ÀÄ³¸¯ÅÍÁî¸¦ ½Å³ª´Â ¹Ù´Ù ¼Ó ³îÀÌÅÍ¿¡ ÃÊ´ëÇÏ´Â ÄÜ¼ÁÆ®·Î ²Ù¸çÁø´Ù. ÃÊ´ë¸¦ ¹ÞÀº ¹èµå¹ÙÃ÷¸¶·ç, Æ÷Â÷ÄÚ, ½Ã³ª¸ð·Ñ, ÄÉ·ÎÄÉ·ÎÄÉ·ÎÇÇ µî ÀÎ±â »ê¸®¿ÀÄ³¸¯ÅÍÁî°¡ ÀÚ½ÅÀÌ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ÇØ¾ç »ý¹° ÄÚ½ºÆ¬À» ÀÔ°í ·Ôµ¥¿ùµå ¾ÆÄí¾Æ¸®¿òÀ» Ã£¾Æ¿Â´Ù.
¸ÕÀú ·Ôµ¥¿ùµå ¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò °÷°÷¿¡ »ê¸®¿ÀÄ³¸¯ÅÍÁî¿Í ÀÎ»ý »çÁøÀ» ³²±æ ¼ö ÀÖ´Â Æ¯º°ÇÑ Æ÷ÅäÁ¸ÀÌ ¸¶·ÃµÈ´Ù. ÁöÇÏ 2Ãþ ¹Ù´Ù°ÅºÏÁ¸ ¾Õ¿¡´Â ¹Ù´Ù ¼Ó »ý¹°·Î º¯½ÅÇÑ »ê¸®¿ÀÄ³¸¯ÅÍÁî¿Í ÇÔ²² »çÁøÀ» ÃÔ¿µÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Æ÷ÅäÁ¸ÀÌ Á¶¼ºµÅ °ü¶÷°´µé¿¡°Ô »ö´Ù¸¥ ÀÎÁõ¼¦À» ÃÔ¿µÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æÇèÀ» ¼±»çÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ ¿À¼ÇÅÍ³Î ³»ºÎ¿¡´Â Ä³¸¯ÅÍº° Æ÷Åä Ä«µå¸¦ È°¿ëÇÑ Æ÷ÅäÁ¸ÀÌ ¼³Ä¡µÅ ÇØ¾ç »ý¹°°ú »ê¸®¿ÀÄ³¸¯ÅÍÁî¸¦ ÇÔ²² ´ã¾Æ³¾ ¼ö ÀÖ´Â Æ¯º°ÇÑ »çÁø ¸í¼Ò·Î ÀÚ¸® ÀâÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
»ê¸®¿ÀÄ³¸¯ÅÍÁîÀÇ ¸Å·ÂÀ» ´õ Ç³¼ºÇÏ°Ô Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â Âü¿©Çü ÀÌº¥Æ®µµ ÁØºñÇß´Ù. ÁöÇÏ 1Ãþ ±ØÁö¹æÁ¸Àº Áß¾Ó º®¸é¿¡ ºÎÂøµÈ Ä¥ÆÇ ½ÃÆ®¸¦ °ü¶÷°´µéÀÌ ÄÃ·¯ ºÐÇÊ·Î ÀÚÀ¯·Ó°Ô ±×¸²À» ±×¸± ¼ö ÀÖ´Â Ã¼ÇèÇü °ø°£À¸·Î ¿î¿µµÈ´Ù. ÁöÇÏ 2Ãþ ¹Ù´Ù°ÅºÏÁ¸¿¡´Â ±Í¿©¿î »ê¸®¿ÀÄ³¸¯ÅÍÁî°¡ ±×·ÁÁø ÀÚÀÌ¾ðÆ® ÆÛÁñÀ» ¹æ¹®°´µéÀÌ Á÷Á¢ ¸ÂÃß¸ç Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇØÆÄ¸®Á¸Àº ÇÑ±³µ¿ÀÇ ºñ¹Ð½º·¯¿î ¾ÆÁöÆ®·Î º¯½ÅÇØ ¡®¸ÅÄª °ÔÀÓ¡¯°ú ¡®¼Ò¸® Á¡ÇÁ °ÔÀÓ¡¯ µî °ü¶÷°´µéÀÌ À¯ÄèÇÏ°í Áñ°Å¿î °æÇèÀ» Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ³îÀÌ °ø°£À¸·Î ²Ù¸çÁø´Ù.
´Ù¾çÇÑ »ê¸®¿ÀÄ³¸¯ÅÍÁî¸¦ Á÷Á¢ ¸¸³ª°í ¼öÁý ¿å±¸¸¦ ÀÚ±ØÇÒ ÇÑÁ¤ÆÇ »óÇ°µéµµ Áñ°Üº¸ÀÚ. ¿ì¼± ÇØ¾ç»ý¹°·Î º¯½ÅÇÑ »ê¸®¿ÀÄ³¸¯ÅÍÁîÀÇ ½ºÅÆÇÁ¸¦ ¸ðÀ¸°í ÇÑÁ¤ÆÇ ½ºÆ¼Ä¿¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ½ºÅÆÇÁ Åõ¾î ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ 9¿ù 20ÀÏÀ» Á¦¿ÜÇÑ ÁÖ¸»°ú °øÈÞÀÏ¿¡´Â ÇÑ±³µ¿ÀÌ Á÷Á¢ ÁöÇÏ 2Ãþ ¸ÞÀÎ¼öÁ¶ ¾Õ¿¡ µîÀåÇÏ´Â ±×¸®ÆÃ ÀÌº¥Æ®¸¦ ÇÏ·ç ¼¼ Â÷·Ê(¿ÀÀü 11½Ã 30ºÐ, ¿ÀÈÄ 2½Ã, ¿ÀÈÄ 4½Ã) ÁøÇàÇØ ¹æ¹®°´µé¿¡°Ô Æ¯º°ÇÑ ½Ã°£À» Á¦°øÇÑ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ·Ôµ¥¿ùµå ¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò¿¡¼¸¸ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Â ÇÑÁ¤ÆÇ »óÇ°À¸·Î ºÀÁ¦ Å°¸µ 2Á¾, ½ºÆ®·¦ Ä«µå È¦´õ 5Á¾, ·£´ý ¸ÞÅ» ¹èÁö µîÀ» Ãâ½ÃÇØ ¼ÒÀå °¡Ä¡¸¦ ÇÑÃþ ³ô¿´´Ù. ÀÌº¥Æ® °ü·Ã ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ·Ôµ¥¿ùµå ¾ÆÄí¾Æ¸®¿ò °ø½Ä È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
³²È£Ã¶ ¿©Çà¼±ÀÓ±âÀÚ hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
