¡®Á¶¼±¿Õ½Ç ¿ÍÀÎ¸¶°³¡¯ ´ëÅë·É»ó¡¦ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ K±ÂÁî 25Á¡
°ü±¤°ø»ç, ¿Ü±¹ÀÎ MZ¼¼´ë ÃëÇâ ¹Ý¿µ ¡®°«¡¯ KºäÆ¼ Á¦Ç° µî ¼±Á¤
ÇÑ±¹°ü±¤°ø»ç´Â 27ÀÏ 2025 ´ëÇÑ¹Î±¹ °ü±¤°ø¸ðÀü(±â³äÇ° ºÎ¹®) ÃÖÁ¾ ¼ö»óÀÛ 25Á¡À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
¿ª´ë ÃÖ°í °æÀï·üÀÎ 27´ë 1À» ±â·ÏÇÑ ¿ÃÇØ °ø¸ðÀü¿¡¼´Â ¡®Á¶¼±¿Õ½Ç ¿ÍÀÎ¸¶°³¡¯°¡ ´ëÅë·É»óÀ» Â÷ÁöÇß´Ù. °æº¹±Ã ±ÙÁ¤Àü ¾îÁÂ À§ ¿ÕÀÌ ¾ÉÀº ¸ð½ÀÀ» Çü»óÈÇÑ Á¦Ç°À¸·Î, ¿Ü±¹ÀÎ ½É»ç´ÜÀÇ È£ÆòÀ» ¹Þ¾Æ 2025³â¿¡ ½Å¼³µÈ ¡®±Û·Î¹ú ÀÎ±â»ó¡¯µµ ÇÔ²² ¼ö»óÇß´Ù. ±¹¹«ÃÑ¸®»óÀº ·ÎÄÃÆ¯È ºÎ¹®¿¡¼ °æÁÖÀÇ ÀüÅëÁÖ Á¦Á¶¹ýÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¸¸µç ¡®±³µ¿ÀÇ ºñÁÖ ´ë¸ùÀç 1779 ÀüÅëÁÖ¡¯¿Í ÀÏ¹Ý ºÎ¹®¿¡¼ ÀüÅë ±Ý¹Ú ±â¹ýÀ» Ã¼ÇèÇü »óÇ°À¸·Î ±âÈ¹ÇÑ ¡®±Ý¹Ú°ø¿¹ DIY »öÄ¥ Å°Æ®, ÇÑ±¹ ÀüÅë ±Û¸®ÆÃ¡¯ÀÌ ¼±Á¤µÆ´Ù.
¼ÒºñÀÚ ¼ö¿ä¸¦ ¹Ý¿µÇÑ Çõ½Å»ó¿¡´Â ÇØ¹°ÆÄÀü°ú ±èÄ¡ÀüÀÇ ¹Ù»èÇÑ ½Ä°¨À» Ç¥ÇöÇÑ ´©·îÁö ½º³¼ ¡®Àü¹Ù»èÇØ¿ä¡¯, ÀüÅë ÇÑÁö¸¦ ¿©·¯ °ã µ¡ºÙÀÎ ¡®³¶µµ ÇÑÁö°¡Á× Ä«µåÁö°©¡¯ µî 4°³ Á¦Ç°ÀÌ Æ÷ÇÔµÆ´Ù. ÀÌ¹Û¿¡ 3¸¸ ¿ø ÀÌÇÏÀÇ ÇÕ¸®Àû °¡°ÝÀÇ Á¦Ç°ÀÌ ´Ù¼ö ¼±Á¤µÅ ¼ÒºñÀÚÀÇ ±¸¸Å Á¢±Ù¼ºÀÌ ÁÁ¾ÆÁ³´Ù.
ÃÖ±Ù ³ÝÇÃ¸¯½º ¡®ÄÉÀÌÆË µ¥¸ó ÇåÅÍ½º¡¯(ÄÉµ¥Çå)ÀÇ ¿Ç³°ú ÇÔ²² ¿Ü±¹ÀÎ¿¡°Ô ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Â °«À» ¸ðÆ¼ºê·Î ÇÑ ¡®ÀÌ¸®¿À³Ê¶ó °« Ç³°æ¡¯ ¡®Á¶¼±ÀÇ ¸Ú, °«ÀÜ¡¯ ÀüÅë ÈÀå ¹®È¸¦ Çö´ëÀûÀ¸·Î ÀçÇØ¼®ÇÑ KºäÆ¼ Á¦Ç° ¡®ÈÇù¿ËÁÖ ¿¬Áö°í¡¯ µî ÃÖ½Å Æ®·»µå¸¦ ¹Ý¿µÇÑ Á¦Ç°µµ ´«¿¡ ¶ç¾ú´Ù. ÀÌ Á¦Ç°µéÀº ÀüÅëÀÇ °¡Ä¡¸¦ »ì¸®¸é¼µµ ¸Å·ÂÀûÀÎ µðÀÚÀÎÀ» °®Ãç °ü±¤±â³äÇ°ÀÇ ±Û·Î¹ú °æÀï·ÂÀ» ³ôÀÏ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÅ ½É»çÀ§¿ø´Ü¿¡ ³ôÀº Á¡¼ö¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
°ü±¤°ø»ç´Â ´ëÅë·É»ó 1000¸¸ ¿ø, ±¹¹«ÃÑ¸®»ó °¢ 400¸¸ ¿ø µî ¼ö»óÀÛº° »ó±Ý¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×¸¸Å ¼ö»óÀÛÀ» ±¸¸ÅÇØ ±¹³»¿Ü È«º¸¿¡ È°¿ëÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ 1´ë 1 ÄÁ¼³ÆÃ, ¿Â¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÆÇ·ÎÁö¿ø, °ü±¤±â±Ý À¶ÀÚ ½ÅÃ» ÀÚ°Ý ºÎ¿© µî ½ÇÁúÀûÀÎ »çÈÄ Áö¿øÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. ¹Î°£ ÈÄ¿ø±â°üÀÎ Çö´ë¹éÈÁ¡Àº ÀÚ»ç ±â³äÇ°¼ó ¡®´õÇö´ëÇÁ·¹Á¨Æ®¡¯ ÀÔÁ¡, »óÇ°È ÀÚ±Ý Áö¿ø µî À¯ÅëÆÇ·Î Áö¿øµµ ÇÔ²² ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¿À´Â 11¿ù 21ÀÏºÎÅÍ 23ÀÏ±îÁö ¼¿ï µ¿´ë¹®µðÀÚÀÎÇÃ¶óÀÚ(DDP)¿¡¼ °³ÃÖµÇ´Â ¡®2025 ´ëÇÑ¹Î±¹ °ü±¤±â³äÇ° ¹Ú¶÷È¸¡¯¿¡¼´Â ½Ã»ó½Ä°ú ÇÔ²² ¿ÃÇØ ¼ö»óÀÛÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ±¹³»ÀÇ ´Ù¾çÇÑ K±ÂÁî »óÇ°À» °æÇèÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. °ø¸ðÀü ¹× ¹Ú¶÷È¸ÀÇ ¼¼ºÎ ³»¿ëÀº ¡®2025 ´ëÇÑ¹Î±¹ °ü±¤°ø¸ðÀü(±â³äÇ° ºÎ¹®)¡¯ ´©¸®Áý(kto.visitkorea.or.kr/kor/souvenir)¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
À¯ÇÑ¼ø ¼îÇÎ¼÷¹ÚÆÀÀåÀº ¡°ÃÖ±Ù ÄÉµ¥ÇåÀÇ ÀÎ±â¿Í ÇÔ²² K±ÂÁî ¿Ç³À» ¸¸µé°í ÀÖ´Â Èæ¸³ °«²ö º¼Ææ, ´ÜÃ» Å°º¸µå µî ¸ðµÎ º» °ø¸ðÀüÀ» ÅëÇØ ¼ö»óÇÑ Á¦Ç°ÀÎ ¸¸Å ¿ÃÇØ ¼ö»óÀÛµéµµ ±¹³»¿Ü ¼ÒºñÀÚ¿¡°Ô ÁÁÀº ¹ÝÀÀÀ» ¾òÀ» °ÍÀÌ¶ó ±â´ëÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°°ü±¤°ø»ç´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÇ¥ ±â³äÇ°À» ³Î¸® ¾Ë¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï Çö´ë¹éÈÁ¡, ±¹¸³¹Ú¹°°ü¹®ÈÀç´Ü µî ÈÄ¿ø±â°ü°úÀÇ Çù¾÷À» ÅëÇØ À¯ÅëÆÇ·Î Áö¿øÀ» °ÈÇÒ ¿¹Á¤¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
³²È£Ã¶ ¿©Çà¼±ÀÓ±âÀÚ hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
