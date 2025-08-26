문형배 “행복은 특별한 순간 아닌 일상에 있다”

“책 한권 내는 일이 평생의 꿈”

에세이집 ‘호의에 대하여’ 발간

일상의 단상과 두 세번씩 읽었던 책에 대한 감상, 법조인으로서 우리 사회를 바라본 생각 등이 담겼다. 그는

“책 한 권 내는 것이 평생 꿈이었다”며 “출판사에서 블로그 글을 보고 지금 시대에 맞는 이야기가 많다고 권유해 용기를 냈다”고 출간 배경을 밝혔다.