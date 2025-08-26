DRX, 2025 EWC 클럽 챔피언십 10위 마무리

총상금 14억6000만원 획득

가장 권위 있는 대회 중 하나인 EWC에서 톱 10에 들 수 있었던 건 선수들의 열정적인 도전과 팬들의 응원 덕분”이라면서 “AI를 통한 e스포츠 데이터 분석을 도입하고, 글로벌 팬덤과의 소통을 강화해 세계 무대에서 위상을 높이겠다”고 말했다.