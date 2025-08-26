대통령실 “성공적 정상회담…농산물 얘기는 나오지도 않아”

조차도 이야기가 나오지 않을 정도로 분위기가 좋았다”면서 “점차 엄격하게 숫자로 들어가는 좁아지는 얘기가 아니라 결론적으로 남북 관계를 비롯해

참여해 관계를 더 해나가겠다는 것으로 이야기가 아주 우호적으로 풀린 상태로 정상회담이 끝났다”고 말했다.

이어 “구체적인 숫자나 동맹의 현대화 등의 이야기가 등장하기보다 두 분의 친밀감 높은 이야기로 끝났다”고 부연했다.

강 대변인은 미국이 요구해 온 농산물 시장 개방 문제에 대해서는 “