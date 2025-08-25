백승화-표송현, KJGA회장-퍼시픽링스코리아배 전국 중·고 골프대회 남여부 통합 우승

내년 AJGA 풀시드권 부상으로 주어져

지난 24일 전북 군산시 군산CC에서 막을 내린 제36회 KJGA회장-퍼시픽링스코리아배 전국 중·고등학생 골프대회 영광의 입상자들이 대회 관계자들과 포즈를 취하고 있다(앞줄 왼쪽부터 남중부 우승 천지율, 여중부 우승 김지아, 여자부 우승 표송현, 남자부 우승 백승화). PLK

AJGA는 단순한 주니어 대회를 넘어 전 세계 유망주들이 참여하는 글로벌 무대로, 미국 대학진학 및 프로 진출을 위한 글로벌 등용문으로 자리잡고 있다.