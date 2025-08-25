롯데, 12연패 후 KT 3연전…가을야구 명운 달렸다

롯데 자이언츠 선수들이 지난 24일 2025 KBO리그 NC 다이노스와의 경기에서 12연패를 끊어낸 뒤 승리의 기쁨을 나누고 있다. 롯데 제공

롯데는 25일 기준 2025 KBO리그에서 59승 5무 57패로 KT와 공동 4위를 달리고 있다. 연패 기간 승패 마진이 급격히 줄면서 6위 NC 다이노스와의 격차는 1경기까지 좁혀졌다. 아직 낙담은 이르다. 상위권과의 간격도 크지 않다. 3위 SSG 랜더스와 불과 0.5경기 차로, 상위권 도약도 가능하다.