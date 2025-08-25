“거울 속에 비친 인간 탐구” 무트댄스, 헝가리 죄르발레단과 협업 무대
무용예술단체 사단법인 무트댄스가 다음 달 12일과 17일, 이틀간 서울에서 공연 ‘4th BE-MUT’를 선보인다고 25일 밝혔다.
이번 공연은 ‘2025년 서울문화재단 예술창작활동지원 선정 프로젝트’ 선정작으로 무트댄스 안무가의 창작 무대와 헝가리 국립 죄르발레단과의 국제 협업 공연을 잇따라 무대에 올릴 예정이다.
‘BE-MUT’는 무트댄스가 주도하는 창작 무용 시리즈다. 특별히 이번 공연은 ‘국내 창작’과 ‘국제 협업’이라는 두 축으로 구성해 한국의 호흡을 통한 움직임을 다채롭게 선보인다는 계획이다.
내달 12일 서강대 메리홀 대극장에서는 국내 신진 및 기성 안무가가 참여하는 창작 공연이 펼쳐진다. 안무가 오승희, 조상희의 ‘달의 등뼈’, 백소영의 ‘0.45m 밖’, 김예은의 ‘가장 고요한 응답’, 유민정의 ‘Signal Burn(신호의 소진)’ 각각 다른 네 작품으로 구성된 무대에서 무트댄스 단원의 새로운 작품을 만날 수 있다.
같은 달 17일 대학로예술극장 대극장에서는 헝가리 죄르발레단이 김정아 무트댄스 예술감독의 안무작 ‘Mirror’와 안무가 벨레케이 라슬로가 작품 ‘KODÁLY’를 새롭게 재구성해 안무한 작품을 선보인다. Mirror는 유럽 무대에서 초연한 바 있지만, 한국에서는 이번 공연이 첫 무대다.
김 감독은 “작품에서 거울 속에 비친 인간의 모습을 통해 현대인의 정체성과 자아를 탐구하고자 한다”고 말했다.
