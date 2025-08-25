코레일, 9월 1~4일 추석연휴 승차권 예매

추석 연휴를 앞둔 지난해 9월 12일 서울역 승강장이 이용객들로 붐비고 있다. 최현규 기자

한국철도공사(코레일)는 다음 달 1일부터 4일까지 나흘간 추석 연휴 승차권 예매를 시행한다고 25일 밝혔다.