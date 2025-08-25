코레일, 9월 1~4일 추석연휴 승차권 예매
한국철도공사(코레일)는 다음 달 1일부터 4일까지 나흘간 추석 연휴 승차권 예매를 시행한다고 25일 밝혔다.
코레일에 따르면 예매 대상은 10월 2일부터 12일까지 운행하는 열차다. 코레일 홈페이지의 ‘명절 예매 전용’ 파트에서 예매가 가능하다. 비대면으로 진행되며 철도회원으로 가입해야 예매할 수 있다.
1~2일은 65세 이상 고령자, 장애인, 국가유공자 등을 대상으로 사전예매를 진행할 계획이다. 추석 연휴 승차권은 9월 4일 오후 5시부터 결제할 수 있다. 온라인 결제가 어려운 교통약자는 철도고객센터(1588-7788) 전화 결제를 이용하거나 역 창구에 방문해 결제하면 된다.
코레일은 카카오·네이버 등 7개 결제사와 함께 5만5000명을 추첨해 1억7000만원 상당의 페이백과 할인 혜택을 주는 ‘추석 승차권 예매 페이백 이벤트’도 진행한다.
