‘루시드·쇼메이커 캐리’ DK, BNK 잡고 17승 달성

LCK 제공

디플 기아는 ‘루시드’ 최용혁(신 짜오)의 활약 덕에 첫 세트 승점을 따낼 수 있었다. 53킬이 쌓일 만큼 난전이 쉬지 않고 펼쳐진 경기였는데, 아수라장 한복판에서 최용혁이 아이템 ‘갈라진 하늘’과 ‘죽음의 무도’를 활용해 팀의 한타 승리를 견인했다.

