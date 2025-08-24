미국서도 ‘찰칵 세리머니’…손흥민, 3경기만에 MLS 데뷔골

LA FC의 손흥민이 24일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 도요타 스타디움에서 열린 FC 댈러스와의 경기에서 데뷔골을 터뜨리고 세리머니를 하고 있다. AFP연합뉴스

세 번째 경기에선 데뷔골의 기쁨을 맛봤다.

”고 평했다. 팀 동료 은코시 타파리는 “손흥민

최전방 원톱 스트라이커로 나선 손흥민은

풋몹은 손흥민에게 양 팀 통틀어 최고 평점인 8.8점

을

줬다.