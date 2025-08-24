‘18H 10m 이글’ 김민솔, BC카드·한경 레이디스컵 와이어투와이어 우승

추천 선수로 출전 정규직 전환 성공

노승희 추격 1타 차 2위로 따돌려

공동3위 홍정민 대상 포인트도 1위

24일 경기도 포천시 포천힐스CC에서 열린 KLPGA투어 BC카드·한경 레이디스컵에서 우승한 김민솔. KLPGA

24일 경기도 포천시 포천힐스CC에서 막을 내린 KLPGA투어 BC카드·한경 레이디스컵에서 1타차 2위에 입상한 노승희. KLPGA

24일 경기도 포천시 포천힐스CC에서 끝난 KLPGA투어 BC카드·한경 레이디스컵에서 공동 3위에 입상해 상금에 이어 대상 포인트 부문도 1위로 올라선 홍정민. KLPGA

이다연은 마지막 18번 홀에서 이글 퍼트를 놓친데 이어 1.5m 가량의 버디 퍼트마저 놓쳐 공동 3위(최종합계 18언더파 270타)로 대회를 마쳤다.