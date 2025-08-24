강호현 “언젠가 파리오페라발레의 별이 되고 싶다”

지난 1월 차상위 등급인 프리미에르 당쇠즈로 승급

파리오페라발레의 강호현이 2024-2025시즌을 마치고 여름 휴가로 잠시 귀국했가 최근 예술의전당에서 국민일보 인터뷰에 응했다. 강호현은 지난 1월 파리오페라발레에서 차상위 등급인 프리미에르 당쇠즈로 승급했다. 한국인으로는 에투알 박세은에 이어 두 번째 쾌거다. 최현규 기자

승급 콩쿠르 없이 예술감독 지명으로 승급



강호현이 지난 3월 파리오페라발레 ‘잠자는 숲속의 미녀’에서 오로라 공주로 출연하고 있다. 지난 1월 이 작품의 언더스터디로 연습하고 있던 강호현은 정식 주역 출연과 함께 프리미에르 당쇠즈 승급 소식을 들었다. (c)파리오페라발레

“주역 된 만큼 여유 생겼지만 책임감도 커져”



강호현이 파리오페라발레의 ‘돈키호테’에서 키트리 역할로 춤추고 있다. 강호현은 이 작품으로 파리오페라극장이 매 시즌 오페라단과 발레단 소속 뛰어난 성과를 보여준 젊은 예술가들에게 주는 AROP상을 받았다. (c)파리오페라발레

내성적이었던 어린 시절 발레 배우며 성격 바뀌어



발레리나 강호현이 지난 2022년 파리오페라발레에서 드라마 발레 ‘마이얼링’ 여주인공 마리 베체라 역으로 연기하고 있다. 당시 강호현은 코리페였지만 주역으로 발탁됐고, 좋은 퍼포먼스를 선보여 발레단에 자신을 각인시켰다. (c)파리오페라발레

“최악의 순간에 치른 정단원 오디션 기억에 남아”



강호현이 지난해 파리오페라발레에서 윌리엄 포사이스 안무 ‘블레이크 웍스 I’에 출연하고 있다. 포사이스는 강호현이 카드리유 시절일 때 그의 ‘정확성의 아찔한 스릴’에 캐스팅할 정도로 가능성을 높이 평가했다. (c)파리오페라발레

“파리오페라발레에선 다양한 춤을 출 수 있어”



