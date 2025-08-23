이대통령, 日과 확대회담 “두번째 뵈니 친구 같아…양국 비슷한 입장”

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 열린 한·일 확대정상회담에 앞서 기념촬영을 하며 악수하고 있다. 연합뉴스

그 어느 때보다 한·일 간에 대화와 소통이 필요하고, 협력을 통해 얻을 수 있는 것이 정말로 많은 시기이기 때문에 셔틀외교를 포함해 우리 총리님과 저 그리고 일본 여러 공무원 사이에 심층적인 대화와 협력이 이뤄지길 바란다”고 말했다.

총리께서 말씀하신 것처럼 대한민국 대통령이 취임 후 첫 양자 방문지로 일본을 방문한 것은 이번이 처음으로 알려져 있는데, 그만큼 대한민국이 한·일 관계를 중요하게 여기고 있다는 점을 생각해주시길 바란다”면서

뵙다 보니 아주 가까운 친구처럼 여겨지는데, 오늘도 대화를 통해 좋은 결과 만들어지길 기대한다”며 이시바 총리에 대한 친근감을 가감 없이 드러냈다.

제가 전에 ‘한국과 일본은 앞마당을 같이 쓰는 이웃과 같은 관계’라는 표현을 한 적 있다”며 “

서로 많은 것을 공유하고 있고, 협력할 분야도 참으로 많지만, 또 한편으로는 너무 가깝다 보니 불필요한 갈등도 가끔씩은 발생한다”고 말했다.

서로 좋은 면들을 존중하고, 불필요한 것들에 대해서는 보정하고, 필요한 것을 서로 얻을 수 있도록 협력하는 것이 이웃 국가 간에 가장 바람직한 관계라고 생각한다”며 “

어려운 문제는 어려운 문제대로 해결하고, 또 도저히 접근하기 어려운 것들은 충분한 시간을 두고 숙고를 하면서 협력할 수 있는 분야에 대해서 협력해 가는 것이 양국 국민의 더 나은 삶을 위한 우리 일본 한국의 정치권이 할 일이라고 생각한다”고 말했다.

일본과 한국의 관계 강화 발전은 양국 관계뿐 아니라 이 지역 전체에 이익이 된다고 생각하고, 일본 한국 미국 사이에서도 협력을 강화하는 것도 대단히 중요하다고 생각한다”며 “이런 점에 대해 대통령님과 인식을 공유하고 있다는 것을 대단히 기쁘게 생각한다”고 말했다.

이시바 총리는 “일·한 정부 간 소통이 이렇게 매우 긴밀히 이뤄지고 있다”면서 “대통령님이 일본을 처음 방문해주신 것에 마음이 든든하고, 대단히 좋은 형식으로 앞으로 셔틀외교를 실시할 수 있기를 바라고 이런 관계를 더 발전시켜 나갈 수 있기를 진심으로 기원하고 있다”고 말했다.