최인규의 자책 “선수들에게 더 익숙한 픽 줬더라면…”
젠지에 패배한 한화생명 최인규 감독이 자신의 밴픽이 아쉬웠다고 말했다.
한화생명e스포츠는 23일 서울 종로구 LCK 아레나에서 열린 2025 LoL 챔피언스 코리아(LCK) 정규 시즌 5라운드 경기에서 젠지에 1대 2로 졌다. 이날 패배로 19승9패가 돼 T1(19승8패)에 2위 자리를 빼앗겼다.
젠지 상대로 연패를 당한 한화생명이다. 최 감독은 “(4라운드에 이어) 다시 1대 2로 져서 굉장히 아쉽지만 이길 수 있는 타이밍도 있었다. 선수들의 경기력도 전보다 나아졌다”고 말했다. 최 감독은 “1·3세트에선 선수들이 더 높은 이해도를 가진 조합이나 손에 익은 픽을 쥐여줄 수 있었던 것 같아 아쉬움이 남는다”고 말했다.
2세트 완승을 거두고, 불리했던 3세트에서도 턱밑까지 상대를 추격하는 저력을 발휘한 데에서 긍정적인 점을 찾기도 했다. 최 감독은 “패배가 누적돼서 오늘 무기력하게 질 수도 있었다. 하지만 선수들이 자신감을 잃지 않고 저력을 보여준 점이 다행스럽다”고 말했다.
이날 내주거나 가져온 OP 챔피언들, 판테온과 유나라에 대해서는 “둘 다 성능이 좋다. 스크림에서도 파괴력이 있다”면서도 “어떻게 조합을 짤 것인지, 어떻게 챔피언의 특색을 살릴 것인지가 중요하다. 활용법에 따라서는 상대할 만도 하다”고 평가했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
