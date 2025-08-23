시사 전체기사

[속보] 노란봉투법 국회 본회의 상정…여야 필리버스터 대결 예고

입력:2025-08-23 09:12
공유하기
글자 크기 조정

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“왕 노릇” 비판에…정청래, ‘금관 착시 사진’ 삭제
주4일제·방학·재택근무보다 ‘이것’…Z세대가 뽑은 최고의 복지는
경고음 울렸지만 ‘개문발차’… 산으로 가는 고교학점제
변사사건 현장서 사라진 금목걸이…경찰 등 관련자 조사
용인 오피스텔 30대 여성 살해용의자 홍천 야산서 긴급체포
“썰매견 됐다?” 캐나다 간 개농장 구조견의 진짜 근황 [개st하우스]
與 ‘방송3법’ 입법 완료… KBS·MBC·EBS 이사진 모두 바뀐다
대여투쟁 택한 국힘 당심… 지도부 ‘반탄’ 강경파로 채워
국민일보 신문구독