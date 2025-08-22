‘쇼메이커’ 허수가 말하는 아리와 판테온

LCK 제공

허수가 이날 3세트에서 승리를 거두기 전까지 아리는 LCK에서 7연패를 기록했다. 전체적으로 성능이 떨어진다는 평가다. 그럼에도 LCK 팀들과 미드라이너들은 여전히 주저 없이 아리를 고른다. 허수는 “요즘 아리는 탈리야 상대로 자주 나오는 것으로 안다. 아리 대 탈리야는 전통의 매치업이기도 하고, 아리가 탈리야 상대로 괜찮은 챔피언이다. 그래서 낮은 승률에도 불구하고 자주 나오는 것”이라고 말했다.

