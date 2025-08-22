“왕 노릇” 비판에…정청래, ‘금관 착시 사진’ 삭제
천마총 금관 맞은 편서 촬영…‘착시 효과’ 발생
“벌써 차기 노리나” 등 비판 일어
정청래 더불어민주당 대표가 신라 시대 금관을 쓴 것처럼 보이는 사진을 SNS에 올렸다가 “왕 노릇을 하려 한다”는 비판이 제기되자 자진 삭제했다. 정 대표가 마치 벌써 차기 대선을 노리는 것처럼 오해가 발생할 수 있어 게시물을 삭제했다는 해석이다.
정 대표는 지난 20일 자신의 페이스북에 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비 상황을 점검하는 과정에서 ‘경주 APEC 꼼꼼하게 점검했습니다’라는 제목의 글과 함께 불국사와 국립경주박물관을 방문해 현장을 둘러보는 사진을 게시했다. 사진 중 정 대표가 천마총 금관을 감상하는 모습이 논란이 됐다. 정 대표의 맞은편에서 사진을 촬영하면서 마치 정 대표가 금관을 착용한 것 같은 착시가 발생했다.
이같은 사진이 확산하자 누리꾼들은 “이재명 대통령이 있는데 왕 노릇을 한다” “이 대통령을 무시하는 행동” “벌써 차기를 노리는 것 아니냐” “당 대표는 왕이 아니다” “제왕 정치 그만하고 당원들 민심 확인해달라” “제발 구설에 오르지 말고 조용히 할 일 하라” 등 비판의 목소리를 냈다. 이같은 지적이 이어지자 정 대표는 지난 21일 게시글을 삭제했다. 현재는 정 대표의 페이스북에서 해당 사진을 볼 수 없다.
게시글은 삭제됐으나 정치권의 여진은 계속됐다. 김경율 전 국민의힘 비상대책위원은 자신의 페이스북에 “역사 속에서 ‘명청 교체기’(중국 명나라와 청나라 사이에 있었던 일련의 패권 다툼을 일컫는 말)는 들어봤어도 민주당에서 ‘명청(이재명 정청래) 시대’는 가당치도 않다”고 지적했다.
다만 민주당은 일종의 해프닝이라고 설명했다. 김진욱 전 민주당 대변인은 YTN ‘뉴스나이트’에 출연해 “(사진을) 찍다 보면 일반인들이 재미로 한 번씩 하는 게 있지 않느냐”며 “지금 대표된 지 20여 일 만에 그다음 스텝을 생각하고 계시는 거냐는 불필요한 정치적 오해가 있다 보니까 사진을 삭제하신 것 아니겠냐”고 말했다.
성치훈 민주당 정책위 부의장도 MBN ‘뉴스와이드’에서 “우리 당은 이걸 어떻게 해석하냐면 정 대표가 파이터 이미지로 좀 알려져 있지만 개그 욕심이 있다. 본인은 이거 재밌다고 올린 것”이라과 해명했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
