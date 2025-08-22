‘정규직 전환 도전’김민솔, 36홀 최소타 신기록으로 이틀 연속 선두

BC카드·한경 레이디스컵 2R 16언더

노승희·이다연 2타차 공동 2위 추격

유현조, 연속 컷 통과 37경기서 스톱

김민솔은 앞서 출전한 4차례 KLPGA 투어 대회에서 2차례나 1라운드 선두에 나섰지만 우승으로는 연결하지 못했다. 이를 의식한 듯 그는 “

지난 5월 Sh수협은행 MBN 여자오픈에서 우승한 정윤지(24·NH투자증권)가 7타를 줄여 4위(중간합계 11언더파 133타)로 순위를 끌어 올렸다.