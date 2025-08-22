건설 불황에 국내 공사액 0.8%↓…14년 만에 최대 하락

지난 11일 서울 시내 한 아파트 건설 현장의 모습. 연합뉴스

지난해 국내 건설공사액이 0.8% 줄어들며 14년 만에 최대 감소 폭을 기록한 것으로 나타났다. 해외 실적 증가로 전체 건설공사액은 늘었지만, 건설 불황이 장기화되면서 증가율은 4년 새 가장 작았다.

건축 부문 공사액은 3.2% 줄며 1999년(-7.8%) 이후 25년 만에 최대폭 감소를 기록했다.