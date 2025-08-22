한세대학교 1학기 강의평가 우수 교원 표창장 수여
한세대학교(총장 백인자)는 예루살렘홀에서 2025학년도 1학기 강의평가 우수 교원 표창장 수여식을 지난 19일 개최했다. 이날 행사에는 백인자 총장, 최진탁·유대현 부총장을 비롯한 주요 보직자와 교직원 200여명이 참석했다.
임은영 교무처장의 사회로 진행된 ‘2025학년도 1학기 강의평가 우수 교원 표창장 수여식’에서 이영하(신학과) 이현주(간호학과) 이무선(경찰행정학과) 유혜영(경영학과) 이수희(관광경영학과) 김정주(경영학과) 조용순(융합보안학과) 박종진(융합보안학과) 장남경(섬유패션디자인학과) 노유민(섬유패션디자인학과) 문민승(실내건축디자인학과) 오훈식(공연예술학과) 신금로(공연예술학과), 조민정(음악학과) 최화숙(교양학과) 임석진(교양학과) 곽노걸(교양학과) 이재문(교양학과) 하숙례(공공정책학과) Pestka Joseph Jonathan(교양학부) 등의 교원이 백인자 총장으로부터 표창장을 받았다.
임은영 교무처장은 “우수 교원들의 뛰어난 강의 역량과 교육 성과를 축하드리며, 이러한 노력이 대학 교육의 질을 높이고 학생들의 성장에도 긍정적인 영향을 주기를 기대한다”고 말했다.
한세대학교는 ‘오늘은 한국을, 내일은 세계를 변화시킬 글로벌 CHAMP형 인재’를 양성하기 위해 2025학년도부터 자유전공학부를 신설한다. CHAMP는 창의성(Creativity), 나눔·배려(Humanity), 비판적 사고(Analytical Thinking), 소통(Mutual Understanding), 문제해결(Problem-Solving)을 의미하며 대학은 이를 통해 학생들의 핵심 역량을 강화할 계획이다.
이 밖에도 신학과를 비롯해 사회과학부(미디어영상광고학과, 경영학과, 관광경영학과) 공공서비스학부(경찰행정학과, 사회복지학과) 언어학부(영어학과, 중국어학과) IT학부(컴퓨터공학과, 융합보안학과) 간호학과, 예술학부(음악학과, 공연예술학과) 디자인학부(시각정보디자인학과, 실내건축디자인학과, 섬유패션디자인학과) 등 7개 학부 16개 학과를 운영하고 있다.
한세대학교는 2026학년도 수시모집 신입생을 다음 달 8일부터 12일까지 접수한다. 모집 단위는 자유전공학부를 비롯해 신학과, 인문사회학부, IT학부, 예술학부, 간호학과, 디자인학부 등이며 자세한 사항은 학교 홈페이지에서 확인할 수 있다.
