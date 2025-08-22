굿피플·베어베터, 발달장애 맞춤형 직장 지원 프로젝트 진행

김천수 굿피플 회장, “NFC 키링이 발달장애인에 도움될 것”

이진희 베어베터 대표, 맞춤형 교육 노하우 전파 희망

링키지랩, 발달장애 크루의 NFC 키링 적극 활용 확인



국제구호개발 NGO 굿피플(회장 김천수)은 사회적기업 베어베터(대표 이진희)와 함께 NFC 키링을 배분하고 맞춤형 교재를 제작해 발달장애인의 직장생활을 지원했다고 22일 밝혔다.



‘베어베터 NFC 키링’은 스마트폰 뒷면에 대면 ‘직장에서 실수에 대처하는 방법’ ‘동료를 존중하며 소통하는 방법’ ‘월요병 극복 꿀팁’ 등 발달장애 직장인 및 함께 일하는 동료를 위한 다양한 직장생활 가이드 콘텐츠를 볼 수 있다.



굿피플은 지난 7월 베어베터의 후원으로 NFC 키링 450개를 전국 장애인 관련 시설 및 표준사업장에 배분했다.



NFC 키링을 받은 카카오 자회사형 장애인 표준사업장인 ‘링키지랩’ 관계자는 “저희 회사에서 근무하는 발달장애 크루(근로자)들에게 NFC 키링을 배부했는데 가방에 차고 다니며 적극적으로 활용하는 모습을 보였다”며 “NFC 키링을 통해 전달되는 콘텐츠가 이들에게 큰 도움이 될 것이라고 생각한다”며 감사를 전했다.



한편 굿피플은 베어베터를 비롯해 5개 협력 기관과 함께 발달장애인이 자립할 수 있는 환경을 구축하기 위해 ‘발달장애인 자립지원사업’을 진행하고 있다.



사업의 일환으로 굿피플과 베어베터는 지난 6월 발달장애인이 근무하는 데 필요한 내용을 담은 ‘오래오래 건강하게’ 교재 9종을 제작하고 장애인 관련 시설 165곳에 배포했다.





교재는 ‘출근 준비’ ‘공공예절’ ‘근무예절’ ‘피싱 예방’ ‘산업안전보건교육’ ‘직장 내 장애인 인식 개선 교육’ ‘직장 내 성희롱 예방 교육’ ‘직장 내 괴롭힘 예방 교육’ ‘개인정보보호교육’ 등 9개 주제로 구성됐다. 쉬운 글과 그림을 통해 발달장애인이 손쉽게 이해할 수 있도록 맞춤형으로 제작된 것이 특징이다.



베어베터 관계자는 “발달장애 직장인이 오래오래 건강하게 일하기 위해서는 장애 특성을 고려한 맞춤형 교육이 중요하다”며 “베어베터가 13년 동안 쌓아온 교육 노하우를 더 많은 곳에 전함으로써 더 많은 곳에서 발달장애인들이 행복하게 일하는 데 조금이나마 보탬이 되었으면 한다”고 전했다.



김천수 굿피플 회장은 “NFC 키링과 발달장애 직장인 교육 콘텐츠가 발달장애인 분들이 직장에서 행복하게 일하는 데 도움이 되기를 바란다”며 “굿피플은 여러 협력기관들과 함께 발달장애인이 좋은 환경에서 근무하고 더 나아가 자립할 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



박효진 기자 imhere@kmib.co.kr



