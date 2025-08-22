러 공격 반대하던 트럼프 “공격 없이 승리 어렵다”

‘우크라 대러 반격 반대’ 기조 변화

“바이든이 우크라 반격 못하게 막아”

도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 15일(현지시간) 알래스카 엘먼도프-리처드슨 합동기지에서 만난 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 대화하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 “침략국을 공격하지 않고 전쟁에서 승리하는 것은 불가능하지 않아도 매우 어렵다”고 말했다. 우크라이나군의 러시아 본토 공격을 반대하던 기조에 변화가 나타난 것이어서 주목된다.



트럼프 대통령은 21일(현지시간) 트루스소셜에 이같이 주장하며 “스포츠에서 환상적인 수비를 갖춘 위대한 팀이 공격적 플레이를 허용받지 못하는 것과 같다. 우크라이나와 러시아도 마찬가지”라고 적었다.



그러면서 “부패하고 극도로 무능한 조 바이든(전 대통령)은 우크라이나가 반격하지 못한 채 방어만 하게 만들었다”며 “내가 대통령이었다면 이 전쟁은 절대 일어나지 않았을 것”이라고 강조했다.



트럼프는 지난해 대선 선거운동 기간이나 올해 취임한 뒤에도 미국을 해외 전쟁에 휘말리지 않게 하겠다는 취지로 우크라이나의 러시아 본토 공격을 반대했다. 이날 발언은 우크라이나에 러시아 본토 공격을 용인하는 것으로 해석될 수 있다.



미국 정치전문매체 더힐은 “크렘린궁이 평화 협상 진전을 지연시킬 수 있다는 신호를 보내는 상황에서 (트럼프가) 우크라이나의 러시아 공격 개시 가능성을 제기한 것”이라고 분석했다. 일각에서는 평화 협상의 속도를 높이기 위해 러시아를 압박한 게 아니냐는 관측도 나온다.



앞서 트럼프는 지난 15일 미국 알래스카 엘먼도프-리처드슨 합동기지에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만났고, 18일에는 워싱턴DC 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 포함한 유럽 정상들과 회담했다.



세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 이날 수도 모스크바에서 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관과 회담한 뒤 기자회견에서 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령의 양자 회담 가능성에 대해 “우리 대통령은 회담할 준비가 됐다고 거듭 말해왔다”면서도 “협정을 체결할 때 우크라이나는 서명할 사람의 정당성 문제를 해결해야 한다”고 말했다.



러시아는 지난해 대선을 치르지 않은 젤렌스키를 ‘불법 대통령’이라고 주장해 왔다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



