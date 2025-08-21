올시즌 마지막 트로피 주인공은?…신네르·알카라스 US오픈 출격

카를로스 알카라스(오른쪽)가 지난 18일(현지시간) ATP 투어 신시내티오픈 단식에서 우승한 뒤 트로피를 들고 얀니크 신네르와 기념촬영을 하고 있다. AFP연합뉴스

두 선수는 올해만 두 차례 메이저대회 결승에서 만나 1승 1패를 거뒀다. 지난 5월 프랑스오픈에서 5시간29분간 혈투 끝에 역전패했던 신네르는 한 달 뒤 윔블던에서 곧바로 설욕한 바 있다.

카를로스 알카라스(오른쪽)가 지난 18일(현지시간) ATP 투어 신시내티오픈 단식 결승 1세트 도중 컨디션 난조로 기권한 얀니크 신네르를 위로하고 있다. EPA연합뉴스