KLPGA, 종합식품기업 일동후디스와 파트너십 체결
KLPGA투어 등 40개 대회에 하이뮨 제품 제공
한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)와 종합식품기업 일동후디스 주식회사(대표이사 이준수, 이하 일동후디스)가 서울 강동구 KLPGA빌딩에서 파트너십을 체결했다.
이번 파트너십 체결로 일동후디스는 공식 단백질 보충제/에너지젤 파트너로서 2026년까지 KLPGA 정규투어, 드림투어, 점프투어, 챔피언스투어 등 국내에서 열리는 약 40개 대회에 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 액티브’, ‘하이뮨 아미노포텐’ 등 국내 No.1 단백질 브랜드 하이뮨의 다양한 제품을 제공하게 된다.
일동후디스는 단백질 보충제 및 에너지젤 카테고리에서 배타적 권리를 부여받으며, KLPGA 공식 홈페이지와 매거진, 대회장 집합 광고 보드 및 순위 보드 등 다양한 매체를 통해 로고 노출 등의 혜택을 제공받는다.
일동후디스 이준수 대표이사는 “이번 파트너십 체결을 통해 국내 No.1 단백질 브랜드 하이뮨이 전하는 균형 잡힌 영양과 체력 관리 가치를 선수들과 나눌 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “골프는 기술과 전략 못지않게 체력과 컨디션 관리가 중요한 만큼, 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 든든히 지원해 국내 여자골프 발전과 국민 건강 증진에 기여하겠다”고 후원 배경을 설명했다.
KLPGA 김상열 회장은 “일동후디스와의 파트너십을 통해 선수들이 시즌 내내 최상의 컨디션과 안정적인 경기력을 유지할 수 있는 든든한 지원을 받게 되어 기쁘다”며 “일동후디스의 브랜드 가치와 KLPGA가 함께 성장할 수 있도록 협력을 이어가고, 상호 신뢰를 바탕으로 돈독한 파트너십을 지속해 나가겠다”고 화답했다.
1970년에 설립된 일동후디스는 한국 최초 종합 이유식, 국내 최초 산양분유, 그리스 전통 방식의 ‘후디스 그릭요거트’, 산양유 단백질 함유 단백질 보충제 ‘하이뮨’ 등 혁신적인 제품을 선보이며 국내 식품업계를 선도해 오고 있는 기업이다.
