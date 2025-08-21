PXG, 압도적 관용성의 말렛형 ‘토피도’ 퍼터 출시
프리미엄 골프 브랜드 PXG 공식수입원 ㈜카네(회장 신재호)에서 PXG 배틀레디2 퍼터 시리즈에 새로운 말렛형 제품인 ‘Torpedo(이하 토피도)’를 출시했다.
PXG 토피도는 어뢰 즉 잠수함에서 발사하는 수중 무기를 가리키는 군사 용어다. 스포츠에서는 ‘결정타’를 날리는 플레이가 나왔을 때 사용하는 용어이기도 하다.
PXG 토피도 퍼터는 고성능 관성모멘트(MOI)의 말렛 스타일 퍼터로, 기존 PXG 말렛형 퍼터 라인업 중 가장 뛰어난 관용성을 구현한다.
헤드 내부는 중공 구조의 형태로 PXG의 특허 기술인 S COR 폴리머가 주입되었으며, 내부 공간의 약 63%를 채우고 있다. 이러한 구조는 무게를 헤드 외곽으로 재배치해 MOI를 극대화하는 역할을 한다.
헤드 소재는 303 스테인리스 스틸 소재가 사용되었고, PXG의 시그니처 심볼인 다크니스 휘장 디자인이 적용되었다.
0.055인치에 불과한 극도로 얇은 퍼터 페이스와 S COR 폴리머 소재의 조합으로 임팩트 때 불필요한 진동을 줄인다. 정제된 인서트 사운드를 제공하면서도 밀드 퍼터 특유의 탄탄한 타감은 유지해준다.
페이스는 PXG 시그니처 타입인 피라미드 페이스 패턴이 적용돼 볼의 딤플과 상호작용으로 일관된 롤과 정교한 거리감을 조절할 수 있는 퍼포먼스를 구현한다.
PXG 공식 온라인 스토어 및 전국 공식 대리점에서 만나볼 수 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사