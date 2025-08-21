타이틀리스트, ‘극강 완성도’의 T-시리즈 아이언 4종 출시
타이틀리스트가 2025년형 T-시리즈 아이언 4종 신제품을 21일 전세계 동시 출시한다.
새로운 T-시리즈는 모든 샷에서 뛰어난 성능과 일관된 타구감을 구현하기 위해, 설계부터 디자인까지 전 과정을 전면적으로 새롭게 완성했다.
2025년형 T-시리즈의 라인업은 차세대 T100, T150, T350 아이언과 함께, 새롭게 합류한 플레이어 디스턴스 아이언(Player Distance Iron) T250까지 총 4종으로 구성된다. 여기에 높은 탄도를 구현하는 T250 Launch Spec 모델이 더해졌다.
PGA투어에서 11년 연속 가장 많이 사용되고 있는 타이틀리스트 아이언은 최상급 투어 선수들부터 열정적인 골퍼, 그리고 전 세계 피팅 네트워크에 이르기까지 폭넓은 피드백을 반영해 개발되고 있다.
美 타이틀리스트 클럽 마케팅 부사장 조쉬 탈기(Josh Talge)는 “새로운 T-시리즈 아이언은 전반적인 성능 향상은 물론, 모든 골퍼들을 위한 아이언 옵션을 갖췄다”라며 “골퍼들이 더 자주, 더 가까이 목표에 골프볼을 보낼 수 있게 하기 위한 목표 아래 T-시리즈는 진화해 왔다”고 설명했다.
타이틀리스트의 피팅 철학은 모든 골퍼들을 위해 3D 퍼포먼스(Distance Control, Dispersion Control, Descent Angle)에 집중한다는 것이 특징이다. 이는 단순한 피팅을 넘어, 제품 개발 전반을 이끄는 나침반 역할을 하므로써 세대마다 더 높은 완성도를 구현한다는 의미다.
이번 T- 시리즈 아이언 역시 이 3D 퍼포먼스 향상을 중심에 두고 개발되어 역대 최고 수준의 성능을 자랑한다.
각 모델은 첫째 클럽 간의 볼 스피드를 유지해 일관된 거리를 제공하고, 둘째 모델별 최적화된 구성을 통해 분산되지 않는 일정한 샷 컨트롤을 구현하며, 마지막으로 볼 비행의 최고점을 유지하며 45°이상의 랜딩으로 정교한 샷을 가능케 한다.
