‘7년 연속 투어챔피언십 출전’ 임성재 “노력의 결과다. 나 자신을 칭찬해주고 싶다”

PGA투어 플레이오프 최종전 투어 챔피언십 개막을 하루 앞둔 20일(현지시간) 공식 연습라운드를 하고 있는 임성재. AFP연합뉴스

임성재는 대회 개막을 앞두고 PGA투어와 진행한 인터뷰에서 “신인 때부터 7년 연속 투어 챔피언십에 진출해 스스로를 칭찬해주고 싶었다”라며 “중간중간 안 되는 때도 있었지만 빠르게 극복했고, 더 좋은 성적을 만들기 위해 노력했다”고 올 시즌을 뒤돌아 보았다.