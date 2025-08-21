‘골프황제’ 우즈, PGA투어 미래 위해 나선다…신설 미래경쟁위원회 위원장에 선임

캔틀레이 등 선수 6명과 엡스타인 등 외부인사 3명으로 구성

신설된 PGA투어 미래경쟁위원회 위원장에 선임된 타이거 우즈. AFP

PGA투어 미래경쟁위원회 설립을 발표하고 있는 PGA투어 브라이언 롤랩 CEO. AFP연합뉴스

주목할 것은 엡스타인 고문의 합류다. 현지 매체들은 엡스타인의 합류가 미래경쟁위원회의 방향성을 시사한다고 설명했다.