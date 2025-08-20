볼빅, 총36개팀(144명) 출전 ‘볼빅 콘도르 챔피언십’ 개최
국산 골프 브랜드 볼빅(대표 홍승석)이 아마추어 골퍼와 프로가 한 자리에 모여 최강팀을 가리는 2025 Volvik CONDOR Championship’을 개최한다. 이번 대회는 8월24일 디비전별 예선을 거쳐 9월7일에 4강전 및 결승전이 열린다.
콘도르 챔피언십은 4개의 디비전 총36개팀(144명)이 출전한다. 각 디비전은 골프 유튜버 그룹, 인플루언서&셀럽 그룹, 레슨프로 아카데미 그룹, 아마추어 동호회 그룹으로 나뉘어 최강 한 팀이 우승 트로피를 가져가는 토너먼트 방식으로 치러진다.
우승팀과 준우승팀에는 각각 500만원과 300만원 상당의 상금과 상품이 수여된다.
이번 대회에는 70만 구독자를 보유한 박하림과 GTOUR 대표 유투버 하기원 등 9명의 인기 골프유투버들과 KPGA투어와 GTOUR를 병행하는 골프 이도류 김민수, 아시아 장타왕 홍현준, KLPGA 미녀 골퍼 안소현과 문정현, 가수 서인아와 배우 정태우 등이 출전한다.
콘도르 챔피언십은 국내 브랜드 최초로 100% 국산 기술력으로만 완성한 프리미엄 투어 우레탄볼 콘도르S3, 콘도르S4가 공인구로 사용된다.
본 대회는 JTBC Golf에서 3부작 시리즈로 제작 중계하며 대회에 출전하는 9명의 골프 유튜버 채널에서도 만나볼 수 있다. 대회 장소는 충주에 위치한 동촌골프클럽에서 펼쳐지며 보다 자세한 사항은 볼빅 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사