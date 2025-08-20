아이스크림은 유통기한이 없다? …식품안전 ‘사각지대’ 혼란
가공식품, ‘타임 바코드’ 사각지대
배탈 안나도 맛 품질↓ ‘관리 필요’
“제로리스크, 누구도 장담 못해”
편의점에서 유통기한이 지난 삼각김밥과 샌드위치는 ‘타임 바코드’에 걸려 결제가 차단된다. 반면 바로 옆 냉동고의 아이스크림은 유통기한이 존재하지 않아 폐기 자체가 불가능하다. 비교적 관리가 소홀한 무인 아이스크림 매장에서는 제조된 지 1년이 넘은 제품이 그대로 팔리는 경우도 흔하다. 여름철 소비자들이 매일 손에 쥐는 대표 간식임에도 관리의 공백 속에 안전성 논란은 끊이지 않고 있다.
정부와 업계는 영하 18도 이하 냉동 상태에서는 미생물 증식이 억제되고 품질 변화도 크지 않다며 제조일자만 표시한 채 유통기한을 생략해왔다. 그러나 전문가들은 “완전히 안전하다고 단언할 수 없다”고 지적한다. 유통·보관 과정에서 녹았다 얼기를 반복하면 세균 번식 가능성이 있고, 장기간 보관 시 지방이 산패할 우려가 크다는 것이다. 특히 리스테리아균은 영하 18도 이하에서도 생존할 수 있어 감염 시 발열·설사부터 심하면 뇌염, 유산까지 이어질 수 있다.
최근 급증한 무인 아이스크림 할인점은 상황이 더 심각하다. 직원이 상주하지 않아 유통·보관 상태를 확인할 사람이 없기 때문이다. 자주 무인 아이스크림 할인점을 찾는 유모(34)씨는 “얼마 전 구입한 아이스크림이 절반쯤 녹아 다시 얼어붙은 상태여서 먹지 않고 버렸다”며 “잘 보이지 않는 구석 진열대에는 제조일자가 2년이나 지난 제품이나 포장지에 성에가 잔뜩 끼어 내용물이 뿌옇게 얼어붙은 제품도 심심찮게 볼 수 있다”고 말했다.
소비자 단체들은 “제조일로부터 1년이 지나면 맛과 품질이 급격히 떨어진다”며 소비기한 표시 의무화 필요성을 꾸준히 제기해왔다. 실제로 더불어민주당 윤재갑 전 의원은 2022년 아이스크림과 식용얼음에도 소비기한 표기 의무를 부과하는 ‘식품 등의 표시 광고에 관한 법률’ 일부개정법률안을 대표 발의했지만 국회 문턱을 넘지 못했다. 업계는 여전히 “냉동 상태에서 장기간 보관해도 문제 없다”는 입장을 고수하지만 소비자 불안은 쉽게 가라앉지 않고 있다.
한편 편의점 ‘타임 바코드’ 사각지대에 놓인 것은 아이스크림만이 아니다. 과자 라면 등 가공식품 역시 자동 폐기 시스템에서 제외돼 점주의 눈과 양심에만 의존하는 구조다. 우유나 요거트 등 유제품은 특히 유통기한에 민감한데도 제재 방법이 따로 없다. 식품의약품안전처가 최근 국회 보건복지위원회 김미애 의원실에 제출한 자료에 따르면 최근 5년간 주요 편의점 브랜드의 식품위생법 위반 사례는 2384건이었고, 이 중 75%가 유통기한 초과 판매였다. CU(85%), GS25(81%), 세븐일레븐(66%), 이마트24(65%) 모두 사정은 비슷했다.
2019년부터 2023년까지 6~8월 평균 식중독 환자 수는 2061명으로, 연간 전체(5151명)의 40%를 차지했다. 지난해 식중독 사례 수는 총 1만2094명으로 지난 5년 평균(7801명)과 비교해 55% 증가한 것으로 나타났다. 온라인상에는 “편의점에서 산 막걸리 유통기한이 2년이나 지났다” “유통기한 하루 지난 계란 먹고 탈이 났다”는 사례가 공유되기도 했다.
아이스크림과 각종 가공식품 등 냉장·냉동 식품 소비가 늘고 있는 만큼, 위험성이 있다면 소비자에게 알릴 수 있는 제도적 장치가 필요하다는 지적이 나온다. 김 의원은 “먹거리 안전망 강화라는 거창한 계획보다 국민이 체감할 수 있는 실효적 대책이 우선”이라며 “우유·빵·과자 등 유통기한에 민감한 상품에도 ‘타임 바코드’를 적용하고, 빅데이터 기반 모니터링을 도입하는 등 POS 시스템 개선 같은 즉각적 조치가 시급하다”고 말했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
