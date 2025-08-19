파크 하얏트 부산, ‘다이아몬드 브릿지 스위트’ 공개
파크 하얏트 부산이 리빙 브랜드 ‘무브먼트랩’과 손잡고 새로운 콘셉트의 최상위급 스위트 객실을 선보인다.
파크 하얏트 부산은 19일 감각적인 공간 디자인과 여유로운 구성을 갖춘 ‘다이아몬드 브릿지 스위트’를 새롭게 공개했다. 이번 객실은 호텔의 디플로매트 스위트를 기반으로 무브먼트랩의 프리미엄 가구와 스타일링을 더해 ‘프라이빗 라운지’ 콘셉트로 재해석한 것이 특징이다.
다이아몬드 브릿지 스위트는 27층에 위치해 광안대교와 해운대 바다를 한눈에 조망할 수 있다. 침실에는 킹베드 1개와 슈퍼 싱글베드 2개가 마련돼 있으며, 리빙룸·다이닝룸·엔터테인먼트 공간을 각각 분리해 편안하면서도 품격 있는 스테이를 제공한다. 155㎡ 규모의 객실은 성인 2명 기준 최대 6인까지 투숙할 수 있어 가족 여행이나 소규모 모임에도 적합하다.
특히 엔터테인먼트 공간에는 웰컴 어메니티로 ‘DIY 칵테일 키트’가 제공돼 투숙객이 직접 칵테일을 만들며 여유롭고 특별한 시간을 즐길 수 있다.
호텔 측은 “모던한 리빙 감각과 실용성을 결합한 새로운 형태의 프라이빗 럭셔리 스위트”라며 “도심 속에서 여유롭고 세련된 휴식을 원하는 고객에게 적합하다”고 설명했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
