박현경과 홍정민, 대회 2연패와 2주 연승 놓고 격돌…21일 개막 BC카드·한경레이디스컵 출전

이예원·박지영·박민지·방신실·이동은·황유민·고지원 등 총출동

오는 21일부터 나흘간 경기도 포천시 포천힐스CC에서 열리는 KLPGA투어 BC카드·한경레이디스컵에서 대회 2연패와 2주 연속 우승을 놓고 격돌하는 박현경과 홍정민(오른쪽). KLPGA

2022년과 2023년 이 대회 우승자 박민지(27·NH투자증권)는 구옥희와 신지애가 보유하고 있는 KLPGA투어 통산 최다승(20승) 달성에 나선다.