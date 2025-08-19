트럼프 “푸틴·젤렌스키 회담 준비 착수…유럽·미국이 우크라에 안보 제공”

푸틴·젤렌스키 2022년 2월 전쟁 발발 이후 첫 대좌 예고

트럼프 “푸틴 회담 뒤엔 나 포함 3자 회동”

트럼프 “우크라에 매우 좋은 보호와 안전 제공”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 연합뉴스

유럽 정상과의 회담에서 미국이 우크라이나에 대한 안보 보장에 참여하겠다고도 약속했다. 2022년 2월 우크라이나 전 발발 이후 전쟁 당사국 정상간의 첫 회담에서 우크라이나 안보 보장 범위, 러시아에 대한 영토 이양 등 종전을 위한 핵심 의제가 논의 것으로 전망된다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 영접하며 어깨에 손을 올리고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 키어 스타머 영국 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리 등 유럽 정상들이 18일(현지시간) 백악관에서 단체 사진을 촬영하고 있다. 연합뉴스