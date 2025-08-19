“트럼프, 우크라·유럽 정상과 회담 중 푸틴과 통화”
도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 백악관에서 우크라이나 및 유럽 정상들과 우크라이나 전쟁 종전 방안을 논의하던 중 회담을 일시 중단하고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화했다고 외신들이 보도했다.
CNN과 AFP 통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 양자 회담 후 젤렌스키 대통령과 유럽 주요국 정상및 지도자들이 참여하는 다자회담을 주재하던 중 푸틴 대통령과의 통화를 위해 회의를 일시 중단했다.
미국 온라인 매체 악시오스는 2명의 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 우크라이나 및 유럽 정상들과의 회담 도중 일시 휴식을 요청한 뒤 푸틴 대통령과 통화를 했다고 전했다.
트럼프 대통령은 이날 우크라이나 및 유럽 정상들과 논의한 우크라이나 안전보장 방안 등에 대한 푸틴 대통령의 의견을 청취했을 가능성이 있어 보인다.
트럼프 대통령은 지난 15일 알래스카에서 푸틴 대통령과 집권 2기 첫 정상회담을 한 바 있다.
