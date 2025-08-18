‘제2의 황영묵’ 올해는 나올까…신우열·선성권 등 도전

2026 KBO 신인드래프트 트라이 아웃 현장

한국야구위원회(KBO) 제공

그의 사례는 독립 리그 선수들에게 큰 동기부여가 되고 있다. 이번 참가자 19명 중 15명이 독립야구단 출신이다.

18일 경기 고양시에 위치한 국가대표 야구훈련장에서 열린 2026 KBO 신인드래프트 트라이아웃에 참가한 신우열. 최원준 기자

18일 경기 고양시에 위치한 국가대표 야구훈련장에서 열린 2026 KBO 신인드래프트 트라이아웃에 참가한 선성권. 최원준 기자