“2군이라 공인 아닌 줄” 양궁 국대 장채환, ‘극우 논란’ 해명
“중도좌파보단 보수우파 입장 목소리 내는 게 옳다고 판단”
‘멸공’ ‘사전투표 조작’ SNS 게시글 논란
부정선거 의혹을 제기하는 등 극우성향 게시물을 SNS에 반복적으로 게시한 장채환(33) 양궁 국가대표 선수가 사과했다. “2군이라 공인이 아닌 줄 알았다”는 해명이다.
부산 사상구청 소속 리커브 양궁 국가대표 장채환은 지난 17일 스레드를 통해 “저는 1군 국가대표가 아닌 2군이라 공인이 아니라고 생각했다”며 “저 때문에 화가 나신 분들이 있다면 죄송하다”고 사과했다. 이어 “그런데 저 때문에 대한양궁협회와 국가대표팀, 소속팀이 여론의 뭇매를 맞는 게 너무 죄송하고 송구스러워서 이렇게 변명이라도 해봤다”며 “전라도를 비하하는 게 아니라 제 고향이 선거철만 되면 욕을 먹는 게 싫고 안타까운 마음에 게시한 것이었다”고 해명했다. 그러면서 “헌법에도 모든 국민은 법 앞에 평등하며 누구든지 모든 영역에 있어서 차별받지 않는다고 나와 있어 괜찮다 싶은 생각으로 개인적인 정치 성향을 드러내 왔다”고 했다.
장채환은 “윤석열 대통령께서 12·3 계엄령을 내리셨을 때 왜 지금 계엄령을 이 시대에 내리셨을까 의문을 갖고 어떤 일이 있었나 찾아봤다”며 “자유 대한민국의 미래를 위해선 중도좌파보단 보수우파 입장에서 목소리를 내는 게 옳다고 판단했다”고 주장했다. 그러면서 “개인 SNS에 주변 지인들에게나마 현 상황을 알리고 싶은 마음에 부정 선거 정황과 보수적인 내용을 게시했다”고 밝혔다.
앞서 장채환은 인스타그램에 지난 제21대 대선을 전후로 ‘중국이 한국 대통령 선거에 개입해 결과를 조작했다’는 내용의 게시물을 올렸다. 이재명 대통령 당선이 확정된 이미지를 올리며 ‘중국=사전투표 조작=전라도=선관위 대환장 콜라보 결과’라고 적었다. 또 투표소를 배경으로 찍은 사진에 ‘투표는 본투표 노주작, 비정상을 정상으로, 공산 세력을 막자 멸공’이라는 문구를 적기도 했다.
일각에서는 이같은 게시물이 대한체육회의 ‘국가대표 선발 및 운영 규정’ 중 품위 유지 의무를 위반한 것이라는 지적이 제기됐다. 대한양궁협회는 “SNS 사용에 대해 국가대표 선수들에게 주의를 줬다”고 전했다.
장채환은 지난 3월 국가대표 선발전을 통과해 태극마크를 달았다. 그러나 최종평가전에서 4위 안에 들지 못해 내년 광주 세계양궁선수권대회 등 주요 국제대회에는 출전하지 않는다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
