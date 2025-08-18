‘남달라’박성현이 돌아왔다…포틀랜드 클래식 공동 7위 “자신감 찾았다”

2019년 AIG여자오픈 8위 이어 6년만

페덱스컵 순위 147위에서 111위 도약

일 쌍둥이 자매 언니 이와이 데뷔 첫 승

18일(한국시간) 미국 오리건주 포틀랜드의 컬럼비아 에지워터CC에서 막을 내린 LPGA 투어 스탠더드 포틀랜드 클래식에서 공동 7위에 입상한 박성현. AFP연합뉴스

이번 ‘톱10’ 입상으로 박성현의 CME 포인트 순위는 147위에서 111위로 올라섰다. 올해까지인 LPGA투어 출전 자격을 유지하려면 올 시즌 출전 기회가 주어지는 대회에서 CME 포인트 순위를 80위 이내로 끌어 올려야 한다.