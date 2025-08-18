체육공단, 2025 스포츠산업 창업 아이디어 공모전 시상식 개최
서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)은 문화체육관광부와 함께 스포츠산업 성장 지원을 위한 ‘2025 스포츠산업 창업 아이디어 공모전’ 시상식과 ‘스포츠 창업기업 커넥트 데이’를 개최했다고 18일 밝혔다.
공모전 시상식은 지난 14일 서울올림픽파크텔에서 김성훈 스포츠산업본부장을 비롯한 수상팀들이 참석한 가운데 진행됐다. 체육공단은 초기창업 부문 4팀과 예비창업 부문 1팀을 선정했다. 인공지능(AI) 기반 근감소증 위험 예측 및 바이오마커 발굴 기술을 제안한 ‘바이오바이츠’가 최우수상을 받았다.
‘바이오바이츠’는 문체부장관상과 상금 600만원을 받았다. 우수상을 받은 ‘자리어때’, ‘SPOIN’, 장려상을 받은 ‘브이바디’, ‘카이큐테크’는 각각 400만원, 200만원의 상금과 체육공단 이사장상을 받았다. 수상팀 전원에게는 ‘도전! 케이(K)-스타트업’ 본선 진출 자격이 부여됐다.
스포츠 창업기업 커넥트 데이에서는 ‘브이씨’, ‘파워풀엑스’, ‘텐씨엘’ 등 체육공단의 지원을 받고 있는 선배 창업기업의 투자유치 경험, 해외 진출 전략 등이 공유됐다. 체육공단은 창업기업의 성장 단계별 지원 및 해외 진출을 위한 네트워킹 강화 등 스포츠산업 혁신 생태계 조성을 위한 다양한 사업을 이어갈 예정이다.
