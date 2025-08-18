임성재, 7년 연속 투어 챔피언십 출전…PO2차전 BMW챔피언십 공동 40위

페덱스컵 랭킹 28위로 최종전 진출 확정

김시우, 페덱스 랭킹 37위 그쳐 출전 무산

BMW챔피언십 우승 셰플러, 1위로 진출

18일(한국시간) 미국 메릴랜드주 오윙스 밀스의 케이브스 밸리GC에서 열린 PGA투어 플레이오프(PO) 2차전 BMW 챔피언십을 공동 40위로 마쳐 플레이오프 최종전 투어 챔피언십 출전을 확정한 임성재. AFP연합뉴스

18일(한국시간) 미국 메릴랜드주 오윙스 밀스의 케이브스 밸리GC에서 끝난 PGA투어 플레이오프 2차전 BMW 챔피언십에서 우승한 스코티 셰플러. 연합뉴스

일단 최종전 진출로 투어 챔피언십 우승도 바라볼 수 있게 됐다. 작년까지는 페덱스 랭킹에 따라 보너스 점수를 부여한 차등 타수제였지만 올해부터 보너스 점수를 없애고 30명이 동등한 조건에서 경기를 출발하기 때문이다.