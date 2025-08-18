항암·방사선 치료 후 치매 걱정?…“안 해도 된다”
유방암 환자 대상 치매 위험 분석, “케모 브레인, 일시적 인지기능 저하 경험”
항암, 방사선 치료 후 장기적 치매 위험 각각 8%, 23% 낮아
치매에 관한 유방암 환자의 지나친 걱정, 더 이상 하지 않아도 된다는 보고가 나왔다.
암 환자는 항암 치료 과정에서 기억력, 집중력 저하와 같은 ‘케모 브레인(Chemo Brain)’을 경험하는 탓에 치매 걱정이 뒤따르지만, 실제 치매로 이어지는 장기적인 위험은 낮다는 분석이다.
삼성서울병원 가정의학과 신동욱 교수, 한경도 숭실대정보통계보험수리학과 교수, 정수민 서울대병원 가정의학과 교수 공동 연구팀은 유방암 환자의 치매 위험 분석 결과를 국제 학술지 ‘자마 네트워크(JAMA Network)’ 최신호에 발표했다.
연구팀은 2010~2016년 유방암 수술 환자 7만701명을 기준으로 암에 걸리지 않은 일반 인구 집단에서 나이 등 다른 조건을 맞추어 3배 많은 18만360명을 대조군으로 선발해 비교했다.
연구 결과 7.9년(중앙값)에 달하는 추적 관찰 기간 동안 치매를 진단받은 경우는 유방암 환자 군에서 1000인년당 2.45건, 대조군에서 2.63건이었다.
이를 토대로 연구팀이 나이와 성별, 소득 수준, 체질량지수, 당뇨, 고혈압, 음주, 흡연, 활동량 등 치매 관련 위험 인자를 고려했을 때 유방암 환자의 치매 발병 위험은 일반 인구 대비 8% 가량 오히려 낮게 나왔다.
항암 치료 중 방사선 치료를 받은 경우에는 일반인 대비 치매 위험이 23% 가량 낮아지는 것으로 나타났다.
이러한 결과에 대해 연구팀은 여러 기전이 복합적으로 작용한 결과로 봤다. 유방암 치료에 흔히 쓰는 탁센, 안트라사이클린 계열의 약들이 일시적으로 환자의 주의, 집중을 낮출 수 있지만 장기적으로 치매와 관련있다는 증거가 없다는 것이다. 또 안트라사이클린 계열 약의 경우 ‘타우 단백질’ 등 치매 유발 물질의 축적을 막거나 이미 쌓인 것들도 제거하는 식으로 보호 효과가 작용했을 것으로 풀이했다.
또 방사선 치료 역시 해외 연구 사례에서 치매 환자의 뇌에서 3그레이(Gy)의 방사선을 쪼였을 때 뇌의 염증 반응이 줄어들어 인지 기능이 향상됐다는 보고를 기반으로 유방암 환자에도 비슷한 영향을 주었을 것으로 판단했다.
연구팀은 “유방암 환자라면 항암 치료에 따른 치매를 걱정하기 보다 다른 위험 인자에 더 관심을 기울일 필요가 있다”고 권고했다.
같은 유방암 환자라도 치매 위험이 흡연자에서는 2.04배, 당뇨가 있으면 1.58배, 만성 콩팥 질환자는 3.11배까지 증가했기 때문이다.
신동욱 교수는 18일 “유방암 환자들이 항암 치료 중 인지 기능 저하를 경험할 수 있지만 일시적일 뿐”이라며 “항암 치료 탓 치매 걱정은 내려놓고 합병증 관리를 잘 하면서 치료에 전념해 건강을 회복하기를 바란다”고 조언했다.
