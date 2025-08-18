몽골올림픽위, 김영식 대한장애인체육회 노조위원장에 감사패
몽골 국가대표 선수 재활·자문 봉사 공로… 체육 교류 확대 약속
몽골올림픽위원회(MNOC)가 몽골 체육 발전에 기여한 공로로 김영식 대한장애인체육회 노조위원장에게 감사패를 수여했다. 시상식은 지난 14일 몽골 울란바토르에서 열렸다.
이날 행사에는 김영식 위원장과 오 바툴가 몽골올림픽위원회 부회장을 비롯한 관계자들이 참석해 자리를 함께했다.
김 위원장은 2019년부터 대한물리치료사협회 사업이사로 활동하며 몽골올림픽위원회와 인연을 맺었다. 이후 몽골 국가대표 선수들을 대상으로 물리치료 지원과 체육 발전 자문을 맡아 꾸준히 봉사하며 민간외교 사절단 역할을 해왔다.
오 바툴가 부회장은 “항상 몽골 체육 발전에 힘써주시는 김영식 위원장님께 몽골 체육인을 대표해 깊이 감사드린다”고 전했다.
김 위원장은 “몽골올림픽위원회와 국제 스포츠 교류를 지속적으로 이어가고 몽골 국가대표 선수들을 위해 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
