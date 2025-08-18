“마흔인데 언제 결혼할래?” 교회 속 미혼들의 ‘설 자리 없음’

한국교회 속 3040 미혼들의 고립감 심각… 전문 사역 시급

게티이미지뱅크

혼자 남겨진 슬픔, 갈 곳 없는 현실



20년 신앙 공동체에서도 ‘떠도는’ 현실



가족 중심 교회 문화가 싱글 소외 부추겨



싱글도 1인 가족, 돌봄 대상으로 포함해야



게티이미지뱅크

독신은 은사, 하지만 편리함 추구를 합리화하면 안 돼



싱글 친화적 교회 환경 조성 필요



게티이미지뱅크